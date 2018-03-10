‘Üstatlarımız bize çok değerli bir miras bıraktı’

Etnik müziğin ünlü yorumcularından Züleyha Ortak, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.



Anadolu’nun 5000 yıllık türkülerini kendine has yorumuyla seslendiren Züleyha Ortak, şu sıralar 2 şarkıdan oluşan ‘Eziz Dostum’ adlı single’ıyla gündemde. Etnik dillerde pek çok eseri yorumlayabilen halk müziği sanatçısı Ortak, Göksel Baktagir yönetmenliğindeki ‘7 Cihan Kadınları’ adlı etnik müzik grubunun da üyelerinden biri. Yeni single’ında Anadolu ezgilerine yeniden hayat veren sanatçıyla ‘Asker ve Kahramanlık Türküleri’ adı altında düzenlediği konserlerden Türk halk müziğine kadar pek çok şeyi konuştuk...



‘MEHMETÇİKLERİMİZ İÇİN DUA EDİYORUZ’



‘Eziz Dostum’ adlı yeni single’ınızla yeniden gündemdesiniz. Single’da bir Azeri türküsü ile Erkin Koray’ın yıllar önce seslendirdiği ‘Cemalım’ şarkısı yer alıyor. Bu eserleri okumaya nasıl karar verdiniz?



‘Eziz Dostum’ çok sevilen, yorumlanan, özel bir eser. Birçok duyguyu barındırıyor içerisinde. Her 2 eserde de özlem, aşk, sevda, haykırış, dertlenme ve kavuşamama var. O yüzden bu şarkıları okumaya karar vermem hiç zor olmadı. ‘Cemalım’a gelince, eseri bilmeme rağmen, ‘İftarlık Gazoz’ filminde çok ağlatmıştı beni. Bilvesile “Bu eseri okumak istiyorum” dedim ve sevgili Cem Yıldız’la elektronik altyapılarla, farklı bir çalışmaçıkardık ortaya. ‘Eziz Dostum’1 Mart itibarıyla klibiyle birlikte yayınlanmaya başladı. Dijital platformlardan dinleyip izleyebilirler. Takdir artık dinleyicinindir.



Bir süredir ‘Asker ve Kahramanlık Türküleri’ adı altında pek çok şehirde konserler veriyorsunuz. Bu konserler dizisi hakkında neler söylersiniz?



‘Asker ve Kahramanlık Türküleri’, ‘Zeytin Dalı’ operasyonu vesilesiyle konserlerime kattığım bir konsept. Büyük bir gurur ve onurla elbette. Bu konserlerde izleyiciyle birlikte ağlıyor, dualar ediyoruz. Hikâyeleri hepimizi derinden etkiliyor. Kahraman Mehmetçiklerimiz oralarda hepimiz için mücadele ediyorken, ben de onların hikâyelerini, şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi tek tek anarak bir nebze olsun katkıda bulunayım, faydalı olayım istiyorum. Ülkemiz büyük bir tehdit altındayken bizlerin üzerine düşen ne varsa yapmamız farzdır. Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizler böylesine rahatız güzel ülkemizde.



‘ANADOLU İNSANININ FARKI HOŞGÖRÜSÜ’



Ülkemizin pek çok şehrini dolaşıp insanların dertlerine ve mutluluklarına ortak oluyorsunuz. Gözlemleriniz nelerdir?



Tarih boyunca aynıdır aslında insanların beklentileri. Başlarını sokacak sıcak bir ev, aileleriyle birlikte oturdukları sofralarında yiyecek yemek, savaşın olmadığı barış dolu bir dünya ve geleceğe umutla bakabilmek. Anadolu tarih boyunca kültürlerin kesiştiği bir coğrafya ve Anadolu insanı da bu etkileşimden süzülen rafine bir ruha sahip. Dünyanın başka bir yerinde kapıyı çalsanız “Sen kimsin?” derler. Oysa Anadolu insanı, geleni Tanrı misafiri kabul eder, lokmasını bölüşür büyük bir mutlulukla. Farkımız da bu hoşgörüde, bu bakış açısında...



Pek çok dilde şarkı seslendiriyorsunuz. Diller farklı ama duygular aynı sanki. Yanılıyor muyum?



Müziğin büyüsü tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Kelimelerin öneminden öte, armoninin insanın kalbine dokunan bir yanı var. O yüzden evrenseldir şarkılar, içeriğinin ne olduğunu bilmeseniz de dokunur yüreğinize...

‘Caydırıcı cezalar gerekiyor’

Giderek artan kadına şiddet ve cinsel taciz olaylarına ilişkin neler söylemek istersiniz?



Eğitim, caydırıcı cezalar ve toplumsal duyarlılık gerekiyor. Omuz omuza verip alçakları deşifre edeceğiz.

‘Etnik müzik yükselişte’

Etnik müziğin günümüzde evrildiği noktayı nasıl buluyorsunuz?



Dünya müzik endüstrisi, 80’lerden sonra gelişen teknoloji ve iletişim araçları sayesinde global yıldızlar yarattı. Birbirinin aynısı şarkılar, dünyanın dört bir köşesinde çalınıp dinlendi. Ancak bugün geldiğimiz noktada tamamen bir tersine dönüş yaşıyoruz. Endüstriyel müzik hızla kan kaybederken, etnik müzik yükselişte. Çünkü binlerce dil, binlerce melodi, binlerce renk var dünyada. Ve insanlar, yine gelişen iletişim araçları vasıtasıyla bunlara artık çok daha kolay ulaşabiliyor.



‘Üstatlarımız bize çok değerli bir miras bıraktı’

Türk halk müziği türünde eser veren Âşık Veysel ve Âşık Mahzuni Şerif gibi ustaların bayrağını gençler taşıyabiliyor mu?



Anadolu türküleri bir uçsuz bucaksız ummandır. Bizden önce eli öpülecek üstatlarımız bu alanda ciddi derlemeler yapıp bize çok değerli bir miras bıraktılar. Biz de kendimize onları örnek alıp türkülerimizin gençlere ve bizden sonraki kuşaklara geçmesi için elimizden geleni yapmak durumundayız. Naçizane 3 albümümde de otantik Anadolu türkülerini seslendirmiş bir yorumcu olarak ben de bu yolda ilerlemeye gayret ediyorum. Anadolu’da ozan bitmez, sadece onlara ulaşabilmek için biraz çaba sarf etmek lazım.