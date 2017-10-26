"Eto’o, 39’una kadar oynamak istiyor"

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto’o’nun futbolu Antalya’da bırakabileceğini açıkladı. Şu anda 36 yaşında olan Kamerunlu golcünün, 39’una kadar futbol oynamak istediğini belirten Öztürk, “2 sene daha var. İnşallah beraber bir şeyler yaparız, kendisini Antalya’nın tanıtımında daha fazla kullanabiliriz” dedi.

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