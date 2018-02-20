Yunanistan’ın yaşadığı borç krizinden ağzı yanan Avrupa, kendi para fonunu kurmaya hazırlanıyor. Fon, finansman sorunu yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine mali destek sağlamak için kurulan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yapısı üzerinde inşa edilecek. Avrupa Para Fonu, kurtarma paketi kullanan ülkelerin fonları nereye harcayacaklarını kendisi kontrol ederek IMF’nin rolünü de üstlenecek. Euro Bölgesi’nin 19 üyesi bulunuyor.
‘MEMNUN OLURUZ’
Gazete Habertürk'ün haberine göre IMF Başkanı Christine Lagarde da Euro Bölgesi’nin kalıcı kurtarma fonu ESM’nin IMF’den bağımsız bir Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesi fikrini destekledi. Lagarde, İsviçre’de yayınlanan Tages-Anzeiger’e verdiği demeçte fonun Avrupa için ihtiyaç duyulan bağımsız kriz yönetim sistemini karşılayabileceğini ifade etti. Lagarde, “Euro Bölgesi’nde kriz, bağımsız, hızlı şekilde hareket etme kabiliyeti olan ve sıkı kurallar çerçevesinde çalışan bir kriz yönetim sistemine ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu mekanizmaya ne isim verileceği ikinci planda. Eğer biri bunu Avrupa Para Fonu olarak adlandırmak isterse, bundan memnun oluruz” dedi.
2010’DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Yunanistan’ın 2009 yılında yaşadığı borç krizine IMF de müdahil olmuş, Euro Bölgesi üyeleri, borçları nedeniyle oluşabilecek istikrarsızlıkların tekrarını önlemek amacıyla kendi IMF’lerini kurmayı gündemlerine almıştı. Avrupa Komisyonu, 2017’nin Aralık ayı başında ESM’nin Avrupa Para Fonu olarak değişmesini ve hükümetler arası kontrolünün Avrupa Birliği (AB) hukukuna göre Avrupa Parlamentosu’na verilmesini ortak bütçe ve bölge maliye bakanlığı ile birlikte önermişti. Fransa ile Almanya’nın desteklediği öneriye parlamento karşı çıkıyor.
Temmuz 2016’da IMF Yönetim Kurulu tarafından ikinci kez başkan seçilen Lagarde’ın normal koşullarda görev süresi 2021 yılında sona eriyor.
4 ÜLKEYİ BORÇ KRİZİNDEN KURTARDI
- Avrupa Para Fonu’na dönüşecek ESM, Portekiz, İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın borç krizinden kurtarılmasını sağladı.
- ESM toplam 500 milyar Euro’luk fon sağlayabilecek.
- Fon 273.3 milyar Euro kredi kullandırdı.
IMF’NİN 189 ÜYESİ BULUNUYOR
- Fonun merkezi ABD’nin başkenti Washington’da.
- En büyük borçluları Portekiz, Yunanistan, Ukrayna, Pakistan.
2016 itibarıyla sahip olduğu kredi kotası 668 milyar dolar.
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