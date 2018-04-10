Euro'da 5 lirayı öngören analistten yeni tahmin

Euro/TL 5 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, daha önce 5 seviyesini öngören analist kurda 4,85'lere varan bir çekilme yaşanabileceğini söyledi.

Natixis Analisti Micaella Feldstein, kurdaki rekor seviyeden sonra önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde euro/TL'nin geri çekileceğini ve 4,85 seviyelerine kadar bir gevşemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

Feldstein, euro/TL'nin sonrasında yeniden toparlanacağını ve ilk elde 5,07 seviyesinin direnç olarak görüldüğünü, sonrasında 5,16 seviyesinin önemli olacağını belirtti.

Feldstein'e göre Haziran ayının sonuna kadar 5,20 seviyesi oldukça uzak görülüyor.

Mart ayının ortasında Business HT'ye yaptığı değerlendirmede Feldstein kurda 5 seviyesinin yakın zamanda gerçekçi olduğunu belirtmişti. Feldstein'in analizinden yaklaşık 1 ay sonra kurda 5 seviyeleri kaydedildi.

Bugün euro/TL kuru 5,0075 seviyesine gelerek tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Business HT