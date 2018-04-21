Euro mağduru

Demet Akalın, Etiler’deki bir kafede kahve molasında görüntülendi. Eşofmanı, ilginç şapkası ve gözlükleriyle dikkat çeken ünlü popçu, Euro’nun 5 TL sınırını geçmesinden dert yandı.

Kıyafet tutkusuyla bilinen Akalın, “Herkesin bir kötü huyu var benim de bu. Euro fırlayınca frene bastım. Kıyafetler hep Euro, buraya gelince saçma paralar oluyor, ciddi kıstım” dedi.