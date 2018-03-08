İki yıl öncesinden belirlenerek ilan edilen yeni FIBA takviminin duyurulmasından sonra Euroleague, kural ve düzenlemelerinin milli takımlarını temsil eden oyuncuları engellemeyeceği konusunda FIBA'ya yazılı olarak garanti vermiş olmasına rağmen, kendi maçlarını milli takım maçlarıyla denk gelecek şekilde ayarlayarak bir takvim çatışmasının çıkmasına neden olmuştu. Çıkan takvim çatışması üzerine FIBA, oyuncuların hem kulüp hem de ülke maçları için oynamasına izin verecek şekilde bir öneride bulunarak, kendi maçlarını Cuma gününe çekmeyi ve Euroleague'den de maçlarını Salı'ya taşımalarını istemişti. Ancak bu öneri Euroleague tarafından reddedilmişti.



Bunun üzerine Euroleague Ceo'su Jordi Bertomeu, bu sene içerisinde FIBA ile uzlaşma yapılmayacağını açıklarken, FIBA da oyuncuların milli takımlara gidebilmesi konusundaki bütün engelleri kaldırılmadan başka bir anlaşma üzerinde Euroleague ile görüşme yapılmayacağını belirtmişti.



Bertomeu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı öneri sunma açıklaması ise kafaları karıştırdı. FIBA'ya gerekirse 14 öneri daha sunacaklarını belirten Bertomeu, milli müsabakalar için yılda yazın 1 ay ve yılın 9 ayının da kulüp müsabakalarına verilmesini düşündüğünü de açıklamalarına ekledi. Yapılan araştırmada da milli takımların her toplum için önemli bir itici güç olduğu ortaya çıkmıştı. Bu sonuç doğrultusunda da FIBA, milli takımlara düzenli olarak evlerinde maç yapma ve taraftarlara da oyuncularını daha çok canlı olarak izleme şansını vermek istediklerini savunmuştu.



Gerçekleşen bu olaylar sonucunda Euroleague'in FIBA'ya önerisi merak edilirken, Euroleague'in gelecek sezon için milli takım müsabakalarına saygı gösteren bir öneride bulunması bekleniyor. Öte yandan, gelecek sene Euroleague'in kaç takımla oynanacağı veya takvimi henüz belli değil.

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