Dışarıdan işçi almamak, işi endüstriyel tarza dönüştürmemek kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın satma işlemlerini, evde el sanatlarıyla uğraşan kadınlar İsteğe bağlı sigortalı sayılırlar. Bu nedenle başvurularını bağlı bulundukları SGK şubesine bizzat giderek isteğe bağlı sigorta yaptırmak istediklerini belirtmeliler. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılık Bağkur yani yeni adıyla 4B sigorta kolu olarak geçmektedir. Emeklilik şartları da Bağkur'a göre düzenlenir.

ŞARTLAR

- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak ,

- Ticari, tarımsal veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmama koşullarına sahip bulunarak yerine getirmek,

- Herhangi bir işverene iş sözleşmesiyle tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmak,

PRİM HESAPLAMA

2011 yılı için ödenecek prim miktarı günlük asgari ücretin 18 katıdır. Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %32’si oranında prim ödemektedirler. Bu primin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12’si genel sağlık sigortası primi olmaktadır.

2018 yılı için belirlenen isteğe bağlı sigorta prim ödemelerine göre; ev hanımlarının isteğe bağlı bağkur primleri ise 541,20 TL'dir