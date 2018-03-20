Evlenenlerin ve yatırımcıların öncelikli tercihi 'Reşat altın'

Memiş yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dört yıldır fiziki altın talebi artmaya devam ettiğini, altın yatırımcılarının yüzde 60'ının en çok yastık altı birikimi için 22 ayar sarrafiye grubunu tercih ettiğini kaydetti.

Cumhuriyet, yarım ve çeyrek altınların vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sarrafiye grubu olduğunu bildiren Memiş, düğün, nişan, sünnet gibi özel günlerde Türk toplumunun hediyeleşmek için tercih ettiği altında talebin devam ettiğini söyledi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER İÇİN TIKLAYINIZ

Memiş, Darphane'nin Türkiye'de sarrafiye altın talebini karşılamaya devam ettiğini, kuyumcu esnaflarının talebine göre sarrafiye grubu altın bastığını, yasa gereği ise Reşat altını basamadığını söyledi.

Son yıllarda evlenenlerin "Reşat beşibiryerde" altın takmayı tercih ettiklerini ifade eden Memiş, gelenekler ve alışkanlıklarına bağlı yatırımcıların Reşat beşibiryerde altın talep ettiklerini dile getirdi.

Memiş, Cumhuriyet altını boyutunda olan Reşat altınların piyasalarda vatandaşlar tarafından talep gördüğünün bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Reşat altınlar, hem takı, hem de yastık altı birikimi olarak tercih edilen sarrafiye grubundan altınlardır. Ancak resmi olarak darphane, Reşat ve Reşat beşibiryerde altınları yasa ve kanunlar çerçevesinde basmıyor. Darhane, Reşat altınları basması için Hazine Müşteşarlığı'nın yetki vermesi gerekiyor. Hazine Müşteşarlığı'na bu yetki için yeni yasal düzenleme ve kanun çıkarılması gerekmektedir. Talep kısmına baktığımızda yeni yasal düzenlemeler ile darphane artık Reşat altın basımına başlamalı" değerlendirmesinde bulundu.

"YATIRIMCILAR REŞAT ALTIN ALIRKEN İYİ ARAŞTIRMALI"

Piyasada dolaşan Reşat ve Reşat beşibiryerde altınların yüzde 90'ının 21 ayar, yüzde 10'unun ise 22 ayar olduğunun bilgisini veren Memiş ancak tüm sarrafiye grubunun 22 ayar olmasının gerekliliğini belirtti.

Memiş, piyasada dolaşan ve çok az sayıda olan Reşat ve Reşat beşibiryerde altınların işçilikli satıldığını, yatırımcıların ise işçilik ödemek zorunda kaldığını belirterek," Mesela, 21 ayar Reşat beşibiryerde altın 33 gram has altın üzerinden hesaplanır, 100 lira ekstra işçilik ödenir. Kuyumcu esnafı bu maliyetin üzerine 100 ila 300 lira arası maliyet koyarak satar. Çünkü altının gram fiyatı sürekli dalgalandığı için sabit bir maliyet yapmak mümkün olmuyor. Bu da kuyumcu esnafının haklılığını ortaya koyuyor. 22 ayar beşibiryerde altınlar ise piyasada çok az sayıda bulunur ve satın aldığınız yerin güvenilir bir yer olması gerekli. Satın alınırken mutlaka kartının olması gerekli. 22 ayar ürün faturası da talep edebilirler. 22 ayar Reşat beşibiryerde altınlar en az maliyetinin üzerine bin lira işçilik ile satılır" dedi.

Yatırımcıların satın almış oldukları Reşat ve Reşat beşibiryerde altınların tamamının 22 ayar olmadığını bilmesi gerektiğine dikkati çeken Memiş, yatırımcıların alırken iyi araştırmaları gerektiğini söyledi.

Memiş Reşat altının çeşit ve özelliklerini ise şöyle sıraladı:



"Sultan 5. Mehmed Reşad adına 10 yıl basılan altının basım yılı 1909 yılıdır. Altının orta kısmında Osmanlı Tuğrası ve Sutan 5. Mehmet Reşad'ın arapça harflerle imzası bulunmaktadır. Ayrıca, tuğranın alt kısmında kaçıncı yıl dönümünde basıldığını ve lira altın olduğunu gösteren arapça sayılar bulunuyor. Arka yüzünde de yine arap harflerle Osmanlıca İstanbul Darphanesi'nde basıldığını belirten yazı bulunuyor. Kulpsuz olarak tedavüle çıkmış olup daha sonra kullanım amacına göre kulp takılır. Kulp sarı madenden yapılır. Özel isteğe göre altın kulp da takılabilir."