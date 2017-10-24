Eylül ayı konut satış rakamları açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları 2017 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 oranında artarak 140 bin 298 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 471 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13 bin 945 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 28 konut ile Şırnak, 29 konut ile Ardahan ve 35 konut ile Hakkari oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 40 BİNİN ÜZERİNDE

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında azalış göstererek 40 bin 534 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 28,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 910 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 41,4 ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda da 99 bin 764 konut el değiştirdi.

70 BİN KONUT İLK DEFA

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 artarak 70 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 49,9 oldu. İlk satışlarda İstanbul 12 bin 690 konut satışı ve yüzde 18,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul’u 5 bin 858 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 314 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA SATIŞ ARTIYOR

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,2 artarak 2 bin 236 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Eylül 2017’de ilk sırayı 797 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 520 konut satışı ile Antalya, 119 konut satışı ile Aydın, Bursa ve Trabzon izledi.

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 383 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 344 konut ile Suudi Arabistan, 160 konut ile Kuveyt, 129 konut ile Rusya Federasyonu ve 103 konut ile İngiltere izledi.

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