Ezgi Mola, sosyal medyada yayınladığı eğlenceli videolarla sevenlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu, birbirinden renkli videolarını sosyal medya hesabında yayınlıyor.

Mola, bu kez sosyal medya hesabından Ebru Gündeş'in şarkılarından birini seslendirdiği videosunu yükledi. Ezgi Mola'nın Ebru Gündeş'in hareketlerini de taklit ettiği video takipçilerinden büyük ilgi gördü.



Ezgi Mola’nın kendisini taklit ettiği videoyu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşan Ebru Gündeş ise, o videoyu, “İşte ses, işte yorum” notuyla takipçileriyle paylaştı.

İşte Mola'nın o paylaşımı: