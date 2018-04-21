‘Hayalim veteriner ya da dansöz olmaktı’

Ezo Sunal, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.

‘Güldüy Güldüy Show Çocuk’ programıyla tanınan Ezo Sunal, çocuklar için yarattığı ‘Lalala’ aplikasyonu kapsamında bu akşam BKM Tiyatro Sahnesi’nde ‘Ezo Sunal ile Lalala Konseri’yle çocuk seyircileriyle buluşacak.



Her yaştan çocuğun ‘Ezo Abla’sı olan Sunal ile konserin detaylarını, çocukluğa ve çocuklara dair birçok konuyu konuştuk..

Bugün BKM Tiyatro Sahnesi’nde, çocuklar için hazırladığınız mobil uygulama ‘Lalala’ aplikasyonunu tanıtan gösteriniz ‘Ezo Sunal ile Lalala Konseri’nde izleyici ile buluşacaksınız. Biraz bahseder misiniz?

Çocuklar aplikasyonun içinde şarkılarımızı çok sevdi. Veliler, “Çocuklarımızı götürebileceğimiz etkinlikler çok az, böyle kaliteli bir içeriği olan, çocukların iyi vakit geçirebileceği bir etkinlik arıyoruz” dediler. Ekip arkadaşlarımla düşündük ve neden bir konser olmasın dedik. Bu benim hayalimdi. Çocukların enerjisine güveniyorum. Bu nedenle çocuklarla kendi yazdığımız şarkıları ve oyunları sahneden paylaşmaya karar verdik. BKM ile birlikte bu yola çıktık. İnşallah çok güzel olacak, çok heyecanlıyım.

‘Lalala’ Konseri’nin nasıl bir içeriği var?

Lalala Konseri’nde çocukları şarkılar, danslar ve eğlenceli oyunlar bekliyor. İnteraktif bir konser olacak. Ritmik oyunlar olacak, çocuklar danslarımıza eşlik edecek. Canlı müzik olacak, çocuklar birçok enstrümanla tanışma imkânı bulacak. Onun dışında sürpriz bir konuğumuz var. Onu şimdi söylemeyeyim.



Aplikasyonu bilmeyenler için biraz anlatır mısınız?

İçerisinde orijinal şarkıların, hikâyelerin ve dans-aktivitelerinin bulunduğu bir uygulama. Bunların karaoke versiyonlarını, hikâyelerini ve sesli kitap versiyonlarını bulabileceğiniz, okul öncesi çocuklar için hazırladığımız eğlenceli ve eğitici bir uygulama. Google Play Store ve App Store’dan ücretsiz olarak indirebilir ve bütün içeriklere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda hikâyelerimizi Ali Sunal, Perran Kutman, Rüştü Onur Atilla, Aylin Kontente, Meltem Yılmazkaya ve Serkan Keskin gibi

isimler seslendiriyor. Sürpriz isimler de seslendirmeye devam edecek.

Bu aplikasyonu hayata geçirdiğiniz ilk günden bugüne ne kadar yol alabildiniz?

Çok fazla çocuğa ulaşma imkânıyakaladık. Öğretmenlerle ve ailelerle bir bağ kurduk. O yüzden çok değerli olduğunu düşünüyorum. yeni şarkılar ve hikâyeler eklemeye devam edeceğiz.

‘TEKNOLOJİ KAÇINILMAZ’

Son yıllarda çocuklar doğal ortamlarından uzaklaşıyor. Sizin gözlemleriniz de bu yönde mi?

Katılıyorum size. Çünkü artık çocuklar çok erken olgunlaşıyor ve masumiyetlerini ve çocuksu hallerini çok erken yaşta kaybetmeye başlıyorlar. Bu da beni üzüyor. Çünkü geleneksel oyunlar oynanmıyor. Tabii bunda teknolojinin de etkisi var. Ekrana yönelmeyle birlikte çocuklar sosyal aktivitelerden eksik kalıyor. Biz ‘Lalala’yı bu yönden geliştirmeye karar verdik. Çünkü teknoloji görüyoruz ki kaçınılmaz ama bunun aktif olarak yararlı bir şekilde kullanılabileceğini göstermek istedik.

Teknolojinin olumsuz yanları da var. Çocuklar açısından bu kaygı verici değil mi?

Evet çok fazla uyaran var. İnternet çok büyük bir vaktimizi almaya başladı. Ama teknolojinin onların şansı olduğunu ve birçok açıdan gelişimlerine katkıda bulunduğunu görüyorum. Kullanımlarının yanlarında bir yetişkinle ve günde 30 dakikayı geçmeyecek şekilde olması gerektiğini düşünüyorum.

Konserin devamı gelecek mi?

Konserimiz çok yeni ama geliştirmek ve isterim tabii ki. Belki başka şehirlerde de çocuklarla buluşabiliriz. Bunu gerçekten çok istiyorum.



‘Hayalim veteriner ya da dansöz olmaktı’

Çocukken en büyük hayaliniz neydi?

Küçükken benim kafam biraz karışıkmış. Veteriner mi olsam dansöz mü diye kararsız kalıyormuşum. Şimdi birbiriyle alakasız çift anadal bitirdim. Hayvan sevgim hâlâ devam ediyor ve dansözlükten de bir şekilde faydalanıyorum diye düşünüyorum. Çünkü müzik ve hareket hâlâ hayatımda. Yani çok uzaklaşmamışım ama büyüdükçe ve yaşadıkça deneyimlerle birlikte hayaller de değişiyor.



‘Sezen Aksu şarkı hediye etti’

Uygulamanın içinde ne tür müzikler var?

Birçok türden müziğe yer vermeye çalıştık. Çünkü çocukların her tür müzik dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun içinde rock’n roll da var Türk müziğine yakın ezgiler de var, pop tarzı da var.

Sezen Aksu’nun bu proje için bir şarkı yaptığını duyduk..

Sezen Aksu bizim aile dostumuz, çocukluğumdan beri hayatımda olan ve aynı zamanda çocukluğumdan beri hayranı olduğum biri. O yüzden çok şanslıyım. Kendi bestelediği ve söylediği şarkıyı ‘Lalala’ için hediye etti. Şimdi de ona video hazırlanıyor. Yakında yayınlanacak.



‘Çocuklar benim için vazgeçilmez’

Öte yandan Çocuk Atölyesi’deki eğitimlerinize devam ediyorsunuz. Çocuklarla bu kadar iç içe olmak size ne hissettiriyor?

Çocukların dünyası gerçek, hayal gücü veyaratıcılığı yüksek bir dünya. Büyürken unuttuğumuz birçok şeyi hatırlatıyorlar bize. Oyun oynama, hareket etme ihtiyacı, büyürken kaybettiğimiz yaratıcılığımız gibi birçok şeyi. Bizim için iş hayatına girince, şartlar değiştikçe bazı şeyleri kaybediyoruz mecburen. İşte ben bunları kaybetmek istemiyorum, onlara sıkı sıkı tutunmak beni mutlu ediyor. O nedenle çocuklar hayata karşı daha güçlü durmamı sağlıyor. O yüzden de çocuklarla çalışmak benim için vazgeçilmez oldu. Umarım da ömrümün sonuna kadar böyle bir fırsatım olur, onlardan hiç ayrılmam. Kendimi çok şanslı hissediyorum

Her birey çocuklara bu yönden bakıp kendi adına kazanımlar elde edebilir öyle değil mi?

Çocukların sevgisini kazanmak, onlara rol model olmak gerçekten muhteşem bir duygu. Çünkü onların hisleri ve onu gösteriş biçimleri çok gerçek. Hiçbir çocuğa zorla birini sevdiremezsiniz ya da seviyormuş gibi gösteremezsiniz. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Onları çok seviyorum.