Türk mutfağına özgü, buram buram Anadolu kokan ezogelin çorbası Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi... Ezogelin çorbası demişken Türk mutfak tarihine kazandıran ve çorbaya adını veren Gaziantep’in Uruş (Dokuzyol) köyünde yaşamış olan Ezo Gelin'i de anmamak olmaz tabii ki... İşte leziz mi leziz ezogelin çorbası tarifi ve malzemeleri...
EZOGELİN ÇORBASI MALZEMELER
1 adet kuru soğan
1 adet patates
2 su bardağı kırmızı mercimek
Yarım su bardağı pirinç
Yarım su bardağı ince bulgur
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Pul biber
Kekik
ÜZERİ İÇİN
Tereyağı
Kuru nane
EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Ezogelin çorbası yapımı için ilk olarak tencereye tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ alınır. Ardından soğan küçük küçük doğranır ve tencerede kavrulur. Sırayla un, biber, domates salçası ve rendelenmiş patatesler tencereye eklenerek kavrulur.
Üzerine su ilave edilir. Yıkanmış ve suyu süzülmüş olan kırmızı mercimek, pirinç, bulgur ve kekik tencereye ilave edilir. Bakliyatlar yumuşayınca çorbaya tuz da eklenip ocak kapatılır.
Sunum kasesine alınan çorbanın üzerine tereyağında kızdırılan nane gezdilir. Ezogelin çorbası servise hazır. Afiyet olsun.
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