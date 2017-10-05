Fabregas'tan Alex Ferguson itirafı

Chelsea’nin yıldızlarından Cesc Fabregas, 13 yıl süren sırrı ortaya çıkardı. İspanyol futbolcu, 2004’teki M.United-Arsenal maçının ardından çıkan kavgada ManU’nun efsane menajeri Sir Alex Ferguson’un suratına pizza fırlatan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti. 30 yaşındaki oyuncu, “Pizzayı ona atmak istememiştim. Bu nedenle üzgünüm” dedi.

Francesc Fabregas

Sir Alex Ferguson

pizza