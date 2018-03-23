Apple dün yayınladığı yeni reklam filmiyle, Face ID ile Apple Pay üzerinden ödeme yapmayı tanıttı. Vulfpeck’in “Back Pocket” parçası eşliğinde yayınlanan Fly Market adlı videoda, dans ederek sadece bir bakışla alışveriş yapan bir kişinin hikayesi anlatılıyor.

Satın alma işleminin Touch ID yerine Face ID ile yapmaya izin vermesiyle benzersiz bir alışveriş deneyimi sunan iPhone X, Apple'ın tanıtımlarıyla desteklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda da Apple, Unlock adlı bir video yayınlamış ve burada da Face ID ile bakılan her şeyin kilidinin açıldığını göstermişti...

Fly Market