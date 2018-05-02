Facebook’un F8 geliştiriciler konferansında sahneye çıkan Mark Zuckerberg, şirketin uzun yıllardır planladığı çöpçatanlık servisini doğruladı.

Sosyal ağın içerisine yerleştirilecek bir özellik olarak kurgulanan çöpçatanlık servisi, Facebook’un genç kullanıcılar arasındaki popülaritesini ve kullanıcıların sosyal ağda daha fazla zaman geçirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, çöpçatanlık servisinin duyurusunda “Facebook’ta kendini yalnız olarak listeleyen 200 milyon insan var, burada açıkça yapılacak bir şey var.” dedi.

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Çöpçatanlık servisinin duyurusu yatırımcılar tarafından da olumlu karşılandı. Facebook hisseleri yüzde 1,1 artışla 173,86 dolara yükseldi. Dünyanın en büyük çöpçatanlık şirketlerinden Match.com’un hisseleri ise yüzde 22’lik dev bir düşüş yaşadı.

Facebook kullanıcıları Şubat 2004’ten bu yana sosyal ağda ilişki durumlarını paylaşabiliyor.

Cambridge Analytica veri skandalının izlerini silmeye çalışan Zuckerberg, Facebook’un çöpçatanlık servisini geliştirirken gizliliğe titizlik gösterdiğinin altını çizdi.

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