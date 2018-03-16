Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, Express WiFi programının mobil uygulamasını Google Play üzerinden indirilmeye sundu. Yalnızca Android kullanıcıları için geliştirilen uygulama, kullanıcılara Facebook’un iş ortaklarından uygun fiyatlı internet bağlantısı satın alma şansı tanıyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki pahalı ve yavaş internet bağlantılarına alternatif amacıyla başlatılan Express WiFi, ilk kez geçtiğimiz yıl Hindistan’ad kullanıma sunulmuştu.

Endonezya ve Kenya’da indirilmeye sunulan uygulama, internet bağlantısı satan iş yerlerini ‘WiFi bölgeleri’ olarak tanımlıyor. Kullanıcılar Express WiFi uygulamasını kullanarak, kendilerine en yakın bölgeyi bulabiliyor ve internet bağlantısı satın alabiliyor.