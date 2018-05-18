Dünyanın en büyük sosyal ağı, Hikayeler platformunun günlük 150 milyon aktif kullanıcıya ulaştığının ve Facebook Hikayeleri’nde reklam gösterimlerinin testlerine başlandığını duyurdu.

ABD, Meksika ve Brezilya’da test edilmeye başlanan video reklamlar, 5 ile 15 saniye uzunluğundalar ve kullanıcılar istedikleri takdirde onları geçebiliyor. Facebook, Haber Akışı’na ve Instagram Hikayeleri’ne verilen reklamları otomatik olarak yeniden formatlayarak kendi platformundaki Hikayeler bölümüne eklemeyi planlıyor.

FACEBOOK YENİ ÖZELLİKLERİ DUYURDU!

Facebook, Hikayeler platformunu geçtiğimiz mart ayında Snapchat ile rekabet etmek için başlatmıştı. 24 saat sonunda kaybolan fotoğraf ve videolar özelliği Facebook dışında sosyal ağın sahibi olduğu WhatsApp ve Instagram gibi diğer platformlara da getirildi.

Instagram Hikayeleri, geçtiğimiz kasım ayında 300 milyon günlük kullanıcıya ulaşarak, özelliği kopyaladığı Snapchat’in aktif kullanıcı sayısını ikiye katlamıştı.

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