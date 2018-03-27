Dijital güvenlik şirketi UpGuard, Facebook - Cambridge Analytica skandalında bahsi geçen 50 milyon kullanıcıya ait verilerin 2016 ABD Seçimleri’ni manipüle etmek için nasıl kullanıldığını açıkladı.
Güvenlik araştırmacılarına göre, Kanadalı AggregateIQ (AIQ) şirketinin indirilmeye sunduğu politik veri ve mikro hedefleme araçlarını içeren zengin bir kod kaynağı, 2016 seçimlerinde ABD’deki seçmenlerin kararını etkilemek için kullanıldı.
Söz konusu veri araçlarının çeşitli Cumhuriyetçi kampanyaları desteklemek için kullanıldığı belirtiliyor.
UpGuard tarafından ortaya çıkarılan veriler, AIQ’nun skandalın bir numaralı şüphelisi olarak görülen Cambridge Analytica ve Teksaslı politikacılar Senatör Ted Cruz ve Vali Greg Abbott’un seçim kampanyalarıyla doğrudan bağlantısı olduğunu iddia ediyor.
Gizmodo’nun haberine göre, AggregateIQ'nun ayrıca Ukraynalı sanayici ve ülkede yeni kurulan Osnova partisinin lideri Serhiy Taruta’yla da bağlantıları bulunuyor.
Söz konusu politik manipülasyon araçlarının izini süren UpGuard araştırmacıları, bunların bir veri merkezinde AIQ’ya ait bir alt alan adı üzerinden (gitlab.aggregateiq.com) sunulduklarını ve GitLab’ın özelleştirilmiş bir sürümünü kullandıklarını saptadı.
Gizmodo, AIQ kurucusuna konuyla ilgili soru yönelttiklerinde, söz konusu dosyaların siteden kaldırıldığına dikkat çekiyor.
YAZILIMIN İSMİNDEKİ İLGİNÇ DETAY
Ortaya çıkan yeni bilgiler, Cambridge Analytica’nın 50 milyon kullanıcıya ait verileri seçimleri manipüle etmek amacıyla kullanırken AIQ tarafından geliştirilen Ripon isimli yazılımı kullandığını doğrular nitelikte.
Yazılımın ismi ise önemli bir detay teşkil ediyor. Ripon, ABD’nin Wisconsin eyaletinde bulunan ve Cumhuriyetçi Parti’nin kurulduğu şehir olma özelliğini taşıyor.
Cambridge Analytica halihazırda 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri ABD seçimlerini manipüle etmek için kullandığı gerekçesiyle ABD’de soruşturma altında.
Avrupa’da ise hem Cambridge Analytica hem de AIQ, İngiliz otoriteler tarafından Brexit sonuçlarını etkilemiş olabilecekleri şüphesiyle soruşturuluyorlar.
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