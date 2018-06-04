New York Times'ın haberine göre, Facebook, başta Apple, Microsoft, Samsung, BlackBerry olmak üzere en az 60 cihaz üreticisiyle daha kullanıcı verilerini paylaştı.

Bu veriler içinde ilişki durumu, inanç ve politik eğilim de yer alıyor.

Bu verilerin içinde Cambdrige Analytica'da olduğu gibi kullanıcıların arkadaşlarının verilerinin de paylaşıldığı düşünülüyor. 2011 yılındaki Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) yönergesine aykırı şekilde yapıldığı düşünülen paylaşımda, kullanıcılardan herhangi bir izin alınmadığı belirtiliyor.

Yapılan bir denemede, 2013 yılındaki bir BlackBerry cihazda Facebook'a giriş yapılıyor ve 550 arkadaşa sahip hesaptan istenen ve alınan veriler kayıt ediliyor. The Hub adlı uygulamayla kaydedilen verilere göre, sistem 295 bin Facebook kullanıcısının verileri alınıyor.

BlackBerry sözcüsü bu durumun yeni BlackBerry cihazlarda gerçekleşmeyeceğini belirtse de, eski cihazlardan halen bu veriler alınabiliyor.

Facebook'un Ürün Ortaklıklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ime Archibong, konu hakkında bir açıklama yaptı: "Mobil dünyanın ilk zamanlarında, Facebook'a olan yoğun talep, tüm cihazlarda ve işletim sistemlerinde çalışan bir ürün hazırlama yeteneğimizi geride bıraktı. Şimdi hatırlamak zor ama o günlerde uygulama mağazaları yoktu. Bu sebeple, Facebook, Google, Twitter ve YouTube doğrudan işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle doğrudan çalışmak zorundaydı. Bu çok zaman alacaktı ve Facebook herkese ulaşamazdı. Bu açığı kapatmak için, cihaza entegre API'ler ile şirketler cihazlarında Facebook benzeri deneyimler yaratabiliyordu. Son 10 yıl içinde 60 civarında şirket bunları kullandı. Bunlar arasında Amazon, Apple, BlackBerry, HTC, Microsoft ve Samsung gibi devler de yer alıyor."