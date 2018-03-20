64 ülkede kullanılan Faceobook Marketplace, ilk olarak Facebook’taki grup üyelerinin birbirleriyle alışveriş yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan bir servis. Ardından geliştirilen sistem, ülkemizdeki sahibinden.com ve letgo kalibresinde bir ikinci el pazarına dönüştü.

Her ay 700 milyon kişi tarafından kullanılan Facebook Marketplace, ev ve bahçe, konut, eğlence, giyim ve aksesuar, aile, elektronik, hobi, araçlar ve seri ilanlar olmak üzere 9 farklı kategoride ürün satışı yapılmasını mümkün kılıyor.

Marketplace üzerinden satmak ya da almak için kullanıcıların Facebook platformundaki Marketplace simgesine tıklayarak pazar yerine gitmeleri gerekiyor. Alıcılar ve satıcılar anlık iletişim kurmak için ise Facebook Messenger servisini kullanabiliyor.