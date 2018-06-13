Gizlilik ayarları Facebook kullanıcısı olan herkes tarafından ne yazık ki tam olarak bilinmiyor. Kişisel verilerinizi herkesle paylaşmak zorunda değilsiniz. Dilediğinizi engeller, dilediğinizi görünmez yaparsınız. Hatta "Paylaştıklarımı kimler görebilir?" ayarlarından Facebook’taki paylaşımlarınıza gizlilik getirebilirsiniz. Tüm görünmezlik ayarları Facebook’taki gizlilik alanından yapılır. İşte Facebook’ta profil gizlemenin yolları

FACEBOOK’TA GÖRÜNMEZ OLMA

- Facebook hesabınızı açtıktan sonra sırası ile ayarlar ve gizlilik ayarlarını açın.

- “Senin Hereketlerin, İnsanlar Seni Nasıl Bulabilir ve Seninle Nasıl İletişim Kurabilir?” seçeneklerini düzenleyin.Bu seçeneklerde aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca tüm gönderi ve etiketlenilmiş gönderiler de gözden geçirilebilir.

- 'Aramada beni kimler bulabilir?' bölümünde Facebook'ta kayıtlı e-posta adresinizi veya telefon numaranızı aratarak, kimlerin sizin profilinize erişebileceğini seçebilirsiniz.

- Eğer zaman tünelinde yaptığınız paylaşımların internet aramalarında görünmesini istemiyorsanız 'Diğer arama motorlarının zaman tüneline bağlantı vermesini istiyor musun?' seçeneğini 'Hayır' olarak işaretleyin.

FACEBOOK GİZLİLİK AYARLARI

Facebook gizlilik ayarlarında yapabileceğiniz düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

- Paylaşımlarını kimler görebilir?

- Sana kimler arkadaşlık isteği gönderebilir?

- Arkadaş listeni kimler görebilir?

- Facebook’ta kayıtlı e postanı aratarak seni kimler bulabilir?

- Telefon numaranla seni kimler bulabilir?

- Arama motorlarının (Google, Yandex vb.) profiline bağlantı vermesini istiyor musun?

Kısaca anlatmakgerekirse; Arkadaş listeni kimler görebilir? Ayarlamasını göreceksiniz. Bunun anlamı; “Kendi zaman tünellerinde arkadaşlıklarını kimlerin görebileceğini arkadaşların kontrol eder. İnsanlar senin arkadaşlığını bir başkasının zaman tünelinde görebiliyorlarsa, bunu Haber Kaynağı ve arama gibi Facebook'taki diğer yerlerde de görebilirler. Bunu Sadece ben olarak ayarlarsan, arkadaş listenin tamamını zaman tünelinde sadece sen görebileceksin. Diğer kişiler sadece ortak arkadaşlarınızı görebilecek .”

Tüm bu alanlarda seçebileceğiniz 4 seçenek vardır;

- Herkes

- Sadece Arkadaşlarım

- Arkadaşlarımın Arkadaşları

- Sadece Ben

- Özel

Hesabınızda sadece arkadaşlarım seçeceğini seçmeniz listenizde olmayanların o bilgileri göremeyeceği anlamına gelir. Arkadaşlarımın arkadaşları da geniş bir kapsamdır ve arkadaşlarınızın listeleri de bilgilerinize ulaşabilir. Görünmez olmak istiyorsanız birçok alan için sadece ben seçeceğini tıklamalısınız.