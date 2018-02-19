Artık Türkiye’den verilen Facebook reklamlarına da eklenebilen “ WhatsApp mesajı gönder” tuşu, müşterilerin tek bir dokunuşla reklam veren işletmeyle direkt iletişime geçmesini sağlıyor.

Bu özellik ilk kez geçtiğimiz yılın aralık ayında Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Afrika ve seçilen birkaç Asya ülkesinde devreye sokulmuştu.

Facebook bugün Türkiye’deki sayfa sahiplerine özelliği nasıl kullanacaklarına dair bildirim gönderdi. Bildirime tıklayanlar, Facebook reklam paneline yönlendirilerek reklamlarına WhatsApp düğmesi ekleyebiliyor. Bu düğmenin kullanılabilmesi için işletmenin bir mobil telefon numarası vermesi gerekiyor.

Her ay 1 milyondan fazla işletmenin Facebook paylaşımlarına WhatsApp hatlarını da ekledikleri belirtiliyor. Artık bu işletmeler çok daha basit ve görünür şekilde müşterileriyle WhatsApp iletişimi kurabilecek.