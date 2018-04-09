Tarihinin en büyük skandalının ardından toparlanmaya çalışan Facebook, verileri Cambridge Analytica tarafından kullanılan 87 milyon kullanıcısını konuya dair bilgilendireceğini duyurdu.

Söz konusu duyuru, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in veri skandalını mümkün kılan şartlarda sosyal ağın rolünü açıklayacağı ABD Kongresi’ndeki ifadesinin hemen öncesinde yapıldı.

Daha önce 50 milyon kullanıcının etkilendiği sanılan skandalın, 87 milyon kullanıcı etkilediği Facebook tarafından açıklanmıştı. Ancak Mark Zuckerberg bu sayının birebir doğru olmayabileceğini, Facebook’un bunu Cambridge Analytica’nın veri toplamak için oluşturduğu anket uygulamasını kullanan kişilerin arkadaş sayısını göz önünde bulundurarak hesapladığını belirtti.

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Facebook, skandalın gerçekleştiği tarihe uzanan verileri tutmadığı için kaç kullanıcının etkilendiği konusunda emin olamıyor.

Skandalı ortaya çıkaran eski Cambridge Analytica çalışan Christopher Wylie, NBC’ye verdiği röportajda skandaldan etkilenen kullanıcıların sayısının çok daha yüksek olabileceğini söylerken, Cambridge Analytica ise yalnızca 30 milyon kullanıcı verisini aldıklarını açıkladı.

Skandalın ortaya çıkmasıyla hem kullanıcıların hem de devletlerin eleştirilerine maruz kalan Facebook, şubat ayından bu yana 100 milyar dolar değer kaybetti. Dünyanın en büyük sosyal ağı günümüzde 456 milyar dolar değerinde.

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