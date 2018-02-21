Kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik alanlarında bölgenin ve Türkiye’nin ilk uluslararası konferansı olan UXistanbul’un dördüncüsü geniş bir katılımla gerçekleştirildi. UXservices’in organizasyonu ve Yandex’in sponsorluğunda Point Hotel Barbaros’ta düzenlenen etkinlikte, servis tasarımı konusu geniş bir kapsamda değerlendirildi.
IBM, Facebook, Booking.com, Idean ve Designit tasarım yöneticilerinin keynote konuşmacısı olarak söz aldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan UXservices UX Tasarım Müdürü Besim Kosova, Türkiye Kullanıcı Deneyimi Raporu’nun son edisyonundan içgörüler aktarmanın yanında servis tasarımının kapsamı ve kapsayıcılığına ilişkin bilgi verdi.
Ardından konuşan IBM Servis Tasarımı Programı Direktörü Peter Fossick ise servis tasarımının yaşamı nasıl değiştirdiğine dikkat çekti.
“Hizmet sektörü İngiltere'de istihdamın neredeyse yüzde 80'ini oluşturuyor ve ekonominin yüzde 67'sine katkıda bulunuyor. Şu anda ABD ekonomisinin yaklaşık yüzde 70'i hizmet endüstrisi tarafından yönlendiriliyor” diyen Fossick, “Giderek maddi ürünlerin üretiminden uzaklaşarak, bir çıktı sunan maddi olmayan hizmetlerin üretimine yöneldik. Bu, “Çıktı Ekonomisi” (Outcome Economy) olarak adlandırılıyor. Bu, yeni pazarlar yaratırken, müşteri ve kullanıcılara ulaşabilmek için yeni beceriler ve yeni iş modelleri gerektiriyor. Davranışlar ve beklentiler değişiyor. Çıktı Ekonomisi'nde rekabet etmek ve IoT, makine öğrenimi, otonom sistemler ve bilişsel hesaplama özellikli, dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0'ın bir parçası hizmetler sunmak isteyen şirketler için, Tasarım 4.0 olarak adlandırdığım yeni bir model gerekir” dedi.
Etkinliğin keynote konuşmacılarından Facebook VR Ürün Tasarımcısı Katya Kostyukova, 1 milyardan fazla kullanıcısı olan bir platforma VR teknolojisini nasıl entegre ettiklerini anlattı.
Kostyukova, “Sahip oldukları cihazdan bağımsız olarak, VR teknolojisini herkese açmamız gerekiyor. VR kullanıyorsam, onların uygun cihazları olmasa bile ailem ve arkadaşlarımla iletişim kurabilirim. Bunu şu an arkadaşlarınızı Messenger’dan görüntülü sohbetten arayarak ya da haber akışınızda canlı yayın yaparak Facebook Spaces’ta gerçekleştirebilirsiniz. İkincisi, uygun cihazınız olmasa bile, VR’da sadece bir gözlemci olarak kalmaz, aktif bir katılımcı olabilirsiniz. 3B yorumlar ve 3B emojiler gibi özellikleri test ediyoruz. Böylece canlı yayın sırasında arkadaşınızdan bir yorum gelirse, bu 3 boyutlu bir nesneye dönüşüyor ki bu çok ‘sihirli’ bir durum. Ayrıca insanlar VR’ın büyüsünü görür ve bunun bir parçası olmak isterlerse, bunun VR uyumlu cihaz satın almalarına da teşvik edeceğini düşünüyoruz” dedi.
UXistanbul’da konuşan Twitter, Hopi, IBM IX ve Insider, Doğuş Yayın Grubu, Selectel, İstanbul Kültür Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nden yöneticiler, servis tasarımına yönelik deneyimlerini paylaştılar. Garanti, Yandex, Selectel, Uxpressia, N11.com ve UXservices yöneticileri ise büyük ilgi gören workshop çalışmalarını yönettiler.
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