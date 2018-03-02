Tarih öncesi çağlarda kadının doğurganlığının sembolü olarak, bilinmeyen bir sanatçı tarafından yapılan Willendorf Venüsü heykeli, Facebook ekibi tarafından “uygunsuz” bulunarak sansürlendi.

Yaptıkları hatadan dolayı özür dileyen Facebook sözcüsü, "Reklam politikalarımız çıplaklığa veya ima edilen çıplaklığa izin vermiyor ancak heykeller için bir istisnamız bulunuyor. Bu sebepten bu görsel ile kullanılan reklamın onaylanması gerekirdi” dedi.

İtalyan sanat aktivisti Laura Ghianda tarafından geçtiğimiz aralık ayında fotoğrafı paylaşılan Willendorf Venüsü heykeli, kısa sürede büyük kitlelere ulaşmış ancak sonrasında Facebook tarafından sansürlenmişti.

11 cm boyunda olan heykelin tarih öncesi çağlardan Yontma Taş Devri’nde (M.Ö 24.000 - 22.000) yapıldığı tahmin ediliyor.

20. yüzyılın başında Avusturya’nın Willendorf kentinde gerçekleştirilen demir yolu inşaatı sırasında bulunan ve ismini buradan alan heykel, Viyana Ulusal Tarih Müzesi'nde sergileniyor

Heykelin Facebook tarafından sansürlenmesi üzerine Viyana Ulusal Tarih Müzesi’nden yapılan açıklamada, "Bırakın da Venüs çıplak olsun! Heykel vücudunu 29 bin 500 yıldır kıyafetleri olmadan tarih öncesi doğurganlık sembolü olarak gösteriyor.” denildi.