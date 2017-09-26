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181 Fremont, Mississippi Nehri’nin batısında kalan en yüksek bina ve içerisinde 67 lüks apartman dairesi bulunuyor. Binanın en tepesinde bulunan ve tüm katı kaplayan lüks daire ise 42 milyon dolar fiyatıyla şu an San Fransisko’daki en pahalı satılık ev olma unvanını koruyor. Mart ayından beri satışta olan daire henüz satılmadı.