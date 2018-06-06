Facebook’ta görüntülü konuşma nasıl yapılır?

Facebook günümüzde sadece fotoğraf paylaşımı yapılabilen bir site değil. Messenger ile beraber arama yapabilir ya da görüntülü konuşma gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik görüşmeyi yaptığınız kişinin hangi ülkede olduğu da hiç önemli değil, Facebook kullanıyor olması yeterli. Ayrıca bilgisayarınızda kamera olmasa bile arkadaşlarınızla görüntülü arama yapabilirsiniz. Siz karşınızdakini hem görüp hem duyabilirken arkadaşınız sadece sesinizi duyabilecektir.

Unutmayın görüntülü arama yapabilmek için Chrome ya da Firefox üzerinden Facebook hesabınızı açmalısınız. Safari gibi tarayıcılar görüntülü arama özelliğini desteklemiyor. Ayrıca görüşme yapmak istediğiniz arkadaşınızın da görüntülü arama ayarlarını yapmış olması gerekir. Yani aşağıda detaylı olarak anlattığımız eklentiyi kurmuş olması gerekir.

FACEBOOK’TA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA NASIL YAPILIR?

Facebook’ta görüntülü arama yapabilmek için ilk adım bir eklenti yüklemekten geçiyor. Bu eklentiyi sadece ilk kullanımda kurmanız yeterli olacaktır. Facebook Chat üzerinden herhangi bir arkadaşınızın penceresinden kamera ikonuna basarak kuruluma başlayabilirsiniz. Eklenti için onay ekranı gelecek onay verin ve yükleme tamamlansın.

Ardından Facebook hesabınızı açın ve sohbet kısmından görüntülü arama yapmak istediğiniz kişinin adına tıklayın. Açılan sohbet penceresinin üst kısmında video ikonu göreceksiniz. Buna tıkladığınız anda karşı tarafa talebiniz iletilecek ve karşı taraftan yanıt beklenecek. Karşı taraftan kabul edilince görüntülü konuşmaya başlayabilirsiniz.

SESLİ ARAMA ÖZELLİĞİ

Sesli arama özelliğini yine görüntülü aramada olduğu gibi sohbet penceresindeki telefon ikonuna tıklayarak kullanabilirsiniz. Mobil uygulamada Facebook Messenger’ı açtıktan sonrakine sağ üst köşedeki telefon ikonu ile istediğiniz kişiyi arayabilirsiniz. Facebook üzerinden arama yaptığınız zaman ücretlendirme internet paketinizden düşer. Evde wifi bağlı olarak da yapabilirsiniz.