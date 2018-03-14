Spor Toto 1. Lig'ten düşmesi kesinleşen Gaziantepspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Faik Demir, "Gaziantepspor'un bugünü bitmiş, yarını kurtaralım." dedi.



Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını söyledi.



Bu sıkıntıları birlik ve beraberlik içerisinde çözebileceklerini anlatan Demir, "Kulübün transfer yasağı devam ediyor. O yüzden tüm oyuncularımıza sahip çıkmalıyız ve kendi aralarındaki kardeşlik ilişkilerini büyütmeliyiz. Oyuncularımın tamamıyla görüşüp yeni bir sayfa açtık. Kadro dışı bırakılan tüm oyuncuları affettik. Çünkü şu an kulüp içerisinde adeta gruplaşmalar oluşmuş, bunu bitirmeliyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte birliğimizi güçlendirip daha da iyi olacağız." diye konuştu.



Demir, kırmızı-siyahlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Gaziantepspor'un bugünü bitmiş, yarını kurtaralım. O yüzden bu seneden çok gelecek yılı düşünüp ona göre bir kadro oluşturmanın hesapları içerisindeyiz. Gelecek yılın yapılanması için 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Kalan maçlarımızı kendimizi göstererek, armamızın sevdasıyla oynamaya devam edeceğiz. Daha sonra da gelecek yılın kadrosunu şekillendireceğiz. Bu süreçte de tüm oyuncularımıza kendini gösterme imkanı oluşturmak istiyoruz."

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