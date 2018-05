DHA'da yer alan habere göre; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bugün Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Koyunculuk Araştırma Merkezi Müdürlüğü´ndeki Biyoteknoloji Merkezi açılışına katıldı, incelemelerde bulundu. Açılışta konuşan Bakan Fakıbaba, AK Parti döneminde hayvancılık alanında sürdürülen çalışmaları anlattı. Fakıbaba, "2002 yılında 10 milyon olan büyükbaş hayvan sayımız 16 milyona, 31 milyon olan küçükbaş sayımız 45 milyona çıkarken burada çiftçi kardeşlerimizin emeğinin olduğunu bilerek onlara çok teşekkür ediyorum. Çiftçi kardeşlerimin kafasında en ufak bir şüphe olmasın; her geçen gün daha da iyiye gideceğiz. Sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkelerinden biri haline geleceğiz" dedi.

Başbakan Binail Yıldırım´ın açıkladığı buğday fiyatlarına da değinen Fakıbaba, "Geçen yıl buğdayın tonu 940 lira iken bunu bu yıl 1050 liraya çıkardık. Bunun üzerine kaliteye göre ilave edeceğimiz fiyatlar da eklenince çiftçi kardeşlerimizin yüzünün güldüğünü gerçekten ben konuşurken anlıyorum" diye konuştu.



'ÇİFTÇİMİZ TEFECİLERİN ELİNE DÜŞMESİN'

Çiftçiye verilen desteklerin devam edeceğinin altını çizen Fakıbaba, halkın ve üreticinin yanında olduklarını söyledi. Fakıbaba, "İnşallah Ramazanda süt desteği ilk deva vereceğimiz besi desteği ve damızlık koyun desteği ile 750 milyonun üzerinde üreticimize bakanlığımızın desteğini vermiş olacağız. Hatırlarsanız daha önce yılda bir kez verilen destekler Mart ayında ekimden önce veriyoruz ki çifti kardeşlerimiz tefecilerin eline düşmesin. Bir de hasat zamanı veriyoruz kimseye muhtaç olmadan hasadını yapsın, malını değerlendirsin diye. Bir bakan olarak konuşmuyorum nerelerden nerelere geldik. Sadece tabii bu desteklerle değil, bugün açılışını yapacağımız enstitü çok önemli. Ar-Ge´leri, inovasyonu takip ediyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde dünya ile yarışamayacağımızı biliyoruz. Bu anlamda hiç şüpheniz olmasın. Tarım ve hayvancılık daha iyiye gidecektir. Kırsalın kalkınması eski bir belediyeci olan bu kardeşinizin en büyük önem verdiği şeylerden bir tanesidir. Kırsalda kalkınma olmadan şehirlerde kalınma olamaz ve Türkiye kalkınamaz. Önce kırsalı kalkındıracağız.Köyün çok güzel yerleşim planları olacak.Orada sosyal alanlar olacak.Gençlerimiz orada çok güzel yaşayacak, okulları olacak bunlar hayal değil Allahın izniyle bunları da yapacağız. Çiftçi kardeşlerimiz emin olsunlar hep yanlarında olacağız" dedi.

'TÜRKİYE ET İTHAL EDEN DEĞİL İHRAÇ EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK'

Bakanlık olarak regülasyon görevlerini ara sıra yaptıklarını hatırlatan Bakan Fakıbaba "Bazen saman ithal ediliyor deniyor. Doğrudur. Saman ithal ediliyoruz ama bizim normalde saman ihtiyacımız yok. Bazıları piyasada fiyatı yükselttiği zaman 10 milyon tondan 3 bin ton saman ithali yaptığımız zaman bakıyorsunuz ki piyasada fiyatlar düşmüş. Bunu başka ülkeler de yapıyor. Et ithalatında bizim bir yılda tüketmiş olduğumuz 1 milyon 350 bin ton, emin olun bizim 100 bin ton et ithalatımız oluyor. Bakın dün Başbakanımız Erzincan´da 250 bin düve projesini başlattı ve bunu 3 yılda tamamlatacağız. 15 gün öncede Şırnak´ta Bakan olarak bu kardeşiniz 500 bin damızlık koyun projesini başlattı. Bunlarla göreceksiniz Türkiye et ithal eden değil, ihraç eden bir ülke haline gelecek" diye konuştu.

Desteklerin kuruşu kuruşuna üreticilerin eline geçeceğinin altını çizen Bakan Fakıbaba, "Bu sene tahmin ederim 15 milyarı bulacak. Bakın 2002 yılında 1.8 milyar olan destek 2018 yılında 15 milyar olmuş" dedi.

Sanayiciyi ve tüketiciyi de düşündüklerini aktaran Bakan Fakıbaba, "Tarladan sofraya gelinceye kadar bir bakıyorsunuz fiyat 1 liradan 7 lira olmuş. Bu konuda da gerekli çalışmalar yapılıyor, belki bu çalışma seçim dolayısıyla aksayabilir. Buna da mutlaka bir düzen ve kural getirilecek. Bizim 81 milyon insana karşı sorumluluğumuz var. Ramazan ayında, lütfen esnaf kardeşlerim sanayicimiz beni yanlış anlamasınlar, onlar çok güzel insanlar ama yüzde 1 dahi olsa spekülatif `Ramazan geliyor, ben fiyatı artırayım´ dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürler. Onun için en ufak duyumlarda gerekli şeyleri yapıyoruz. 29 lira kıyma 31 lira kuşbaşı, bizim burada amacımız kimseyle rekabet etmek değil. Piyasaya verdiğimiz etin miktarı sadece yüzde 7-8 civarındadır. Dar gelirli kardeşlerimiz faydalansın ya, şu Ramazan günü evinde eti olsun, bundan daha doğal bir şey olabilir mi?" dedi.

Kadın üreticilerin hayvancılıkta başarılı olduğunu da belirten Fakıbaba, bunun devam etmesini diledi. Bakan Fakıbaba, Türkiye´nin tarım ve hayvancılık konusunda 3 yıl içerisinde lider bir ülke haline geleceğini söyledi. Açılışın ardından genetik, hayvan besleme, su ürünleri, biyokimya gibi alanlarda çalışmaların yapılacağı Biyoteknoloji Merkezi´ni gezen Fakıbaba, burada kurs gören kadınlara karanfil vererek, merkezin laboratuarlarını inceledi.