Ligue 1 ekiplerinden Monaco'da forma giyen Radamel Falcao, Atletico Madrid'de oynadığı dönemde vergi kaçırdığı gerekçesiyle 16 ay hapis ve 9 milyon euro para cezasına çarptırıldı.

İspanya'daki savcılığın, Kolombiyalı futbolcunun Atletico Madrid'de forma giydiği 2011-2013 sezonları arasındaki vergi borcunu ödemediği gerekçesiyle açtığı davada nihai karar verildi.

Mahkeme tarafından alınan kararda, Falcao'nun vergi borcunu eksik göstermesi gerekçesiyle 16 ay ertelemeli hapis ve 9 milyon euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Savcılık, Kolombiya ve Virgin Adaları'ndaki şirketleri üzerinden Falcao'nun, maliyeden 2012'de 822 bin 609 euro, 2013'te de 4 milyon 839 bin 253 euro vergi kaçırdığını iddia etmişti.

İspanya futbolunda son dönemde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Marcelo, Neymar, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Samuel Eto'o gibi birçok yıldız futbolcu hakkında mali suçlardan soruşturmalar veya davalar açılmıştı.