Farah Zeynep Abdullah'tan sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar'a sürpriz kutlama!

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Ahmet Rıfat Şungar-Farah Zeynep Abdullah çifti, Bozcaada'da. Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar’ın doğum günü için bir sürpriz düzenledi. Abdullah, o anları sosyal medya hesabından paylaştı