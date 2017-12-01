Faruk Sabancı’nın Atatürk hassasiyeti

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, yaptığı müzikal çalışmalarla adından söz ettiren Sabancı, “Sağlıklı yaşam için her gün 1 saat yürüyorum” dedi.



Atatürk anıtının yanında mola veren ünlü DJ, anıtın üzerindeki tozları ve yabancı maddeleri elleriyle temizledi.



Faruk Sabancı