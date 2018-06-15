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Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda yer alan Fas ile İran, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı. Fas ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Portekiz ve 2010 Dünya Kupası'nın şampiyonu İspanya da yer alıyor.
FAS - İRAN
STAT: Saint-Petersburg
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1
FAS: Munir, Amrabat, Benatia, Saiss, Achraf, El Ahmadi, Belhanda, Harit, Boussoufa, Ziyech, El Kaabi
TEKNİK DİREKTÖR: Herve Renard
İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Pouraliganji, Cheshmi, Hajsafi, Ebrahimi, Masoud; Jahanbakhsh, Ansarifard, Amiri, Azmoun
TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz
İKİ TAKIM DA 5. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Fas ve İran'ın Dünya Kupası'na katılma sayılarında eşitlik bulunuyor. İki takım da daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısını gösterdi. Beşinci kez finallerde yer alan iki takım, geçmişte yalnızca Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 1998 Dünya Kupası'na birlikte katılmıştı. Farklı gruplarda yer alan Fas ve İran, söz konusu turnuvada gruptan çıkmayı başaramamıştı.
FAS SON 16 TURUNU GÖRDÜ
Fas ve İran'ın Dünya Kupası geçmişlerine bakıldığında büyük başarıları görülmüyor. Afrika elemelerinden gelen Fas, tarihinde yalnızca 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmişti. İngiltere, Portekiz ve Polonya'nın bulunduğu F Grubu'nu 4 puanla lider bitiren Fas, son 16 turunda ise o turnuvada finale yükselen Batı Almanya'ya 1-0 yenilerek elenmişti. İran ise daha önce 4 kez yer aldığı grup aşamasından çıkmayı başaramadı.
FAS 13, İRAN 12 MAÇA ÇIKTI
İki takımın Dünya Kupası'nda oynadığı maçlara bakıldığında ise Fas 13, İran 12 kez sahaya çıktı. Fas oynadığı 13 maçın 2'sini kazanırken, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Arap ekibi, 12 gol atarken kalesinde de 18 gol gördü. İran ise sahaya çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Asya temsilcisi, bu maçlarda 7 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
FAS
İspanya, Portekiz ve İran ile B Grubu'nda yer alan Fas Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Daha önce göreve geldiği Zambiya ve Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kapası'nı alma başarısı gösteren Fransız teknik adam Herve Renard'ın yönetimindeki Fas, ilk turu seribaşı unvanıyla geçtiği Afrika Elemeleri'nde ikinci turda Ekvator Ginesi ile eşleşti. İlk maçta konuk ettiği rakibini 2-0'la geçen Fas, deplasmandaki rövanş maçını 1-0 kaybetmesine rağmen gol averajı farkıyla üst tura çıktı.
Üçüncü turda Fildişi Sahili, Gabon ve Mali ile aynı grupta yer alan Fas, çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve C Grubu'nu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na vize aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Noureddine Naybet, Mustapha Hadji, Ahmed Faras gibi önemli oyuncuların forma giydiği Fas, bu turnuvada ise Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yıldızlarına güveniyor.
Fas'ın kadrosunda, Fenerbahçe'den Nabil Dirar, Galatasaray'dan Younes Belhanda, Evkur Yeni Malatyaspor'dan Khalid Boutaib ve Medipol Başakşehir'den Manuel Da Costa yer alıyor. Yine bir dönem Galatasaray forması giyen Nordin Amrabat ve Juvenuslu savunma oyuncusu Medhi Benatia ise takımın tecrübeli isimleri olarak öne çıkıyor.
FIFA dünya sıralamasında 42'nci sırada bulunan Fas formasıyla elemelerde ağları 4 kez sarsan Khalid Boutaib, takımının Rusya biletini cebine koymasına önemli katkı sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Fas Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 13 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 1998'de turnuvaya katılan Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 12 gol attı, kalesinde 18 gol gördü.
Fas'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1970 - Grup aşaması
1986 - Son 16 turu
1994 - Grup aşaması
1998 - Grup aşaması
İRAN
İspanya, Portekiz ve Fas ile B Grubu'nda yer alan İran Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçti.
İkinci turda Umman, Türkmenistan, Guam ve Hindistan ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 beraberliğin ardından D Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak üst tura yükseldi.
Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Grubunda karşılaştığı Güney Kore, Suriye, Özbekistan, Çin ve Katar karşısında elde ettiği 6 galibiyet ve 4 beraberliğin ardından 22 puanla namağlup liderlik elde eden İran, Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Ali Daei, Javad Nekounam, Ali Karimi ve Mehdi Mahdavikia gibi önemli oyuncuların forma giydiği İran, Rubin Kazan'da forma giyen genç yetenek Sardar Azmoun, Mehdi Taremi ve Saman Ghoddos gibi oyuncularıyla bu turnuvada başarı kovalayacak.
FIFA dünya sıralamasında 36'ncı sırada bulunan İran'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 11 kez sarsan Azmoun ile 8 gol atan Taremi sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Asya Kupası'nda 3 şampiyonluğu bulunan İran Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 12 maça çıkan İran, bu karşılaşmalardan 1'ini kazandı, 3'ünden beraberlikle, 8'inden mağlubiyetle ayrıldı. İran, Dünya Kupası tarihi boyunca 7 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.
İran'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1978 - İlk tur
1998 - İlk tur
2006 - İlk tur
2014 - İlk tur
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