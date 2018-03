Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunduğu "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, spor gündemini değerlendirdi.

Oscar ödülleriyle ilgili konuşan Fatih Altaylı "Nobel ödülünü bir şarkıcı aldıktan sonra, Kobe Bryant'ın Oscar ödülü alması da normal. Bizim spor camiamızda böyle şeyler olmuyor. Entellektüel düzey veya ilgi alanları biraz farklı. Oscar ödüllerini milliyetçilik furyasında abuk subuk filmlere verdiler. Oscar'ların gürültüsü kadar değeri yok bence." dedi.

Fatih Altaylı, bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ancak Bölgesel Amatör Lig'e kadar düşen Kayseri Erciyesspor'la ilgili olarak "Koca Kayseri Erciyesspor, birkaç sene önce 1. Lig'de başarılı olmaya aday takımlardan biriydi. Ne diyeyim, Kayserililer utansın. Böyle bir şey olamaz. Benzer şeyler Karabük'te de var, Karabük'te eski başkanın yaptığını biliyor musun? Scout ekibine 12 milyon Dolar vermiş, şimdi kaçakmış galiba... Bu adamlar öyle oyuncular bulmuşlardır ki, bu oyuncuları Karabük daha sonra satmıştır ve 100 milyon kazanmıştır, 10 milyon da bunlara bonus vermiştir ama ortada futbolcu yok, hiçbir şey yok. 12 milyon Dolar... Bu Türk sporundaki soygun düzeninin göstergesidir." diye konuştu.

Fatih Altaylı, eskrim'de dünya şampiyonu olan Deniz Selin Ünlüdağ'ın başarısını ise "Gençler arasında bir eskrim merakı var. Demek ki bu yükselen bir şey Türkiye'de. Eskrim Federasyonu'nu kutlamak lazım. Türkiye'de bu denli az ilgi gören, ve bu kadar az imkanlara sahip bir spor dalında, bu kadar başarılı olmak, gençlerde bile olsa 2 dünya şampiyonu çıkarmak az uz bir şey değil." diye yorumladı.

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Akhisarspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'nin performansını değerlendiren Fatih Altaylı "Fenerbahçe iyi bir sezon geçirmiyor, ya da beklediği gibi bir sezon geçirmiyor. Aykut Kocaman eleştirilerin hedefinde değil. Aykut Kocaman gelip 'Ben bu takımın teknik direktörüyüm' diye kendini ilan etmedi. Aykut Kocaman'ı oraya getiren Fenerbahçe yönetim kurulu. Daha doğrusu yönetim kurulu diye bir şey de yok Fenerbahçe'de, başkan var. Bu, Aziz Yıldırım'ın ilk vukuatı da değil. Daha önce de oldukça iyi bir kadro kurduğu sezonda, İsmail Kartal'ı getirdi. Aykut Kocaman 2 milyon euro alıyor oradan, 2 milyon euro'ya başka teknik direktör bulamıyor musun? En azından taraftarın da gayet istediği, Fenerbahçe'ye belli oranda iyi futbol oynatmış, benim favorim değil ama Ersun Yanal'ı getirsen... Hadi Ersun Yanal'la aran iyi değil, sevmiyorsun. Başakşehir'in hocasını transfer etsen? Edemez mi Fenerbahçe? Başakşehir'in hocası Fenerbahçe'ye gelmez mi? Niye Aykut Kocaman? Basketbola aktardığın parayı aktarmıyor musun? Bu UEFA'lık bir sıkıntı değil mi? Geçen sene başında 'Fenerbahçe bundan sonra bir basketbol kulübü' dedim mi demedim mi? Fenerbahçe'nin basketboldaki uluslararası başarısıyla hepimiz gurur duyuyoruz. Ama Fenerbahçe'nin futbolu olmadan basketbolu olabilir mi? Basketbolu futboldan finanse etmedin mi? Basketbolu ayrı bir şirket haline getir, götür ve basketbolda da başarılı ol. Buna bir itirazım yok. Ama futbolda başarısız olup basketbolda bütün parayı harcamaya kalkıyorsan ve büyük şeyler yapıyorsun, bu ancak taraftara afyon vermek gibi algılanır ve taraftar bunu yutmuyor. Başkan Aziz Yıldırım'ı taraftarın gözünde affettirmiyor."

Akhisarspor'un sahaya koyduğu futbola baktığın zaman, 'Ben galip gelmeyi denemeliyim' demiş olduğu açık ortada. O yüzden ciddi sıkıntı var. Fenerbahçe teknik direktör hatalarıyla ve tercihleriyle çok puan kaybetti. Güçsüzlük meselesinden kaybetmedi Fenerbahçe. Muazzam bir kadroya sahip değil, ama Akhisarspor'dan sahasında 3 yiyecek bir takım değil. Bu bir haksız mağlubiyet de değil. Akhisarspor dişe diş, başa baş oynuyor. Fenerbahçe kadar pozisyonu var. Demek ki Fenerbahçe'de bir sorun var." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Akhisarspor karşılaşması sonrası düzenlediği basın toplantısında ' Beşiktaş derbisinde taç hırsızlığı oldu' diyen Aykut Kocamanı eleştirdi. Fatih Altaylı, "Aykut Kocaman'a teşekkür borçluyum. Aykut Kocaman ile ilgili söylediğim her şeye Fenerbahçeli taraftarların bir kısmı 'Bizim hocamız hakkında nasıl böyle konuşursun' diyorlardı. Ben, 'Aykut Kocaman'ın konuşmaları zırva' diyordum. Aykut Kocaman'ın maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalarla, benim ne kadar mantıklı eleştirilerde bulunduğumu kendisi kanıtlamış vaziyette. Ben hayatımda 'Taç hırsızlığı' diye bir şey hayatımda ne duydum ne de gördüm. Koskoca Fenerbahçe Futbol Takımı'nın sezon içindeki pek çok başarısızlığını, lehlerine olduğu halde aleyhlerine verilen 2 tane taç kararına bağlandığını hayatımda hiçbir yerde duymadım.

Kupa maçından sonra, Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün ve bazı Fenerbahçeli yöneticilerin konuyu ele alış şekillerini, ben diyorum ki 'Fatih herhalde rüya görüyorsun. Bu kadar saçmalık başka yerde olmaz.' İki tane taç... Bu maçtan sonra hakemden dolayı ağlaması gereken Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? Alper Potuk'un kırmızı kartına yanlış diyebilir misin? Quaresma'nın kırmızı kartına yanlış derim. Orada kırmızı kart eksik. Souza'nın da kırmızı kart görmesi gerekir. Souza uyanıkça darbeden dolayı kendini yere attı. Souza'nın Quaresma'ya vurmasının bir cezası yok mu? Souza vurduğunda Quaresma kendini yere atsa ne olacak? Orada 2 kırmızı kart gerekiyor. Devam eden olaylarda Mehmet Ekici'nin uçarak attığı yumruğa niye bir şey denmiyor? 3 tane hakem duruyor orada. Nasıl 'Görmedim' derler? Böyle bir şey olabilir mi? Ayda 30 bin, 40 bin para al, maç başına ayrı para al, 5 yıldızlı otelde kal, 5 yıldızlı otelde kal, her yere uçakla git, en iyi restaurant'ta yemek ye, yapman gereken 90 dakika 1 maç yönetmek. Nasıl görmedin? Ben gördüm, sen de gördün, maçı seyredenler de gördü. Sen nasıl görmezsin? Maçın çığrından çıkmaması için görmemezlikten gelebilir, bu tercihe de bir şey demem ben. Futbolcuların bütün kötü niyetine rağmen, iyi yönetmeye çabaladı. Benim suçladığım, Fenerbahçe'nin her şeyi hakeme yıkması... Burada haksızlık yapıldıysa Beşiktaş'a yapıldı. Babel'in penaltısı verilmedi, 3-2 olacaktı. 3-2 bitseydi, ikinci maçta beraberlik yetecekti. Hakemin vermediği penaltı turu etkilemiştir. Bu bir penaltı. Fenerbahçe'nin sızlanma hakkı yok. Ama adam hala 'Taç' diyor... Bir daha basın toplantısı olursa 'Hakem havası inik topla oynattı bizim puanımız çalındı' diyebilir. Bu daha az mantıksız değil. Her maçta her takıma karşı hata yapıldığını görüyoruz. Özellikle Kasımpaşa'ya çok fazla hata yapılıyor." dedi.

Fatih Altaylı, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Fenerbahçe derbisi sonrası basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıyla ilgili olarak "Hakem yorumcularının, her birinin bir hakem çetesinin ortağı, üyesi, dostu, arkadaşı olduğu çok net ortada. Hakemler de o çete mensuplarının, hakemlerin haklarını korumak gibi bir dert içerisindeler. Hakem meselesinde böyle bir felaket söz konusu. O yüzden Şenol Güneş'in söylediklerinin bu noktada altına imza atabilirim. Algı meselesinde Beşiktaş bunun dışında mı? Şenol Güneş, Fikret Orman, Beşiktaşlı yorumcular... Onlar bunun dışında mı? Haklı ama söyleyecek ilk kişi değil." ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı, Akhisarspor karşılaşması sonrası Mahmut Uslu'nun, 'Yönetim istifa' seslerine tepki vermesiyle ilgili olarak "Benim ikinci başkanlık dönemimde de benle taraftar arasında yaşandı. Bedava bilet vermediğim için üstüme yürüdü taraftar grubu, ben de onlara açıkça küfür ettim. Hatta o zaman Cem Uzan 'Taraftara küfür eden ikinci başkan' diye benim görüntülerimi yayınladı. Onlar bedava bilet istiyorlardı, ben de yönetim kuruluna bedava bilet verdirmiyordum. O yüzden beni hedef göstermişlerdi. Ama 'Yönetim istifa' dedi diye, üstelik başarısız bir yönetimin üyesiyken taraftarın üstüne gitmek anlamsızdır. Taraftar memnun değilse, 'Yönetim istifa' diyebilir. Kulüple menfaat ilişki içerisine girmemiş olanların her türlü eleştiriyi yapma, her türlü talebi dile getirme hakkı var. Mahmut Uslu'nun üstüne yürüdüğü taraftar grubu, eğer Mahmut Uslu'dan bilet aldığında susan taraftar grubuysa Mahmut Uslu haklıdır. 'Parayı alınca susuyor, parayı vermeyince bağırıyorsunuz' diyorsa haklıdır. Yetiştirme taraftar diyor Mahmut Uslu. Bu yönetim Fenerbahçe'de 20 yıldır görev başında. Bu taraftarlar da 25-26 yaşında çocuklar. Peki bunları kim yetiştirdi? Yetiştiren kim?" " diye konuştu.

Fatih Altaylı, Fenerbahçe'nin dernek başkanlarına gönderdiği '17.03.2018 tarihinde oynanacak derbi maçı için dernek başkanlarımıza ücretsiz Fenerium alt tribününden bilet yüklenecektir. Katılmak isteyen dernek başkanlarımız acilen bizi arayıp pasolig bilgilerini bize ulaştırmaları gerekmektedir. Bilginize.' mesajıyla ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: "Bu gördüğüm benim açımdan baktığım zaman, 6222 sayılı yasaya göre olmaması gereken bir şey gibi. Ama detayını bilmiyorum. Ben maça gitmek için biletimi alıyorsam, ve bu biletimdeki numarayla pasoligimi eşleştirip kendimi maça sokma hakkımı elde ediyorsam Fenerbahçe Spor Kulübü bunu nasıl engelleyebilir? Mesela Galatasaray'da kombine biletim var, pasolige yükleyeceğim ve ben o maça giremeyeceğim öyle mi? Ben o kapıyı kırarım."

Kupadaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde, Josef de Souza'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya verilecek cezayla ilgili konuşan Fatih Altaylı "Raporda hakeme yönelik ağır küfürler yoksa, içerideki tepkilerden alacağı ceza 3. Rakip de ona vuruyor. Ağır tahrik var orada. 3 maksimum 4 maç ceza alabilir. Ondan ötesi artık biraz garip bir durum oluşturur. O ona vuruyor, o da ona vuruyor. Üstelik Souza'nın vurduğu daha sert. Souza kendini yere atıyor, Quaresma kendini yere atmıyor. Demiyorum ki Quaresma ceza almasın. Ama bunun makul bir ölçüsü var. Quaresma'nın eksikliği Beşiktaş'ı biraz etkiler. Ligdeki Fenerbahçe derbisine kadar ben onu bal yapmayan arı diye niteliyor olsam da, yine de faydalı bir elemandı. Ama Beşiktaş Quaresma'sız da maçları idare edebildiğini gösterdi. Beşiktaş'ın Quaresma'sız idare edebileceğini düşünüyorum." dedi.

Fatih Altaylı, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Karabükspor'u 7-0 mağlup ettiği karşılaşmayla için de "Bu farklı galibiyet, Galatasaray'ın içinde bulunduğu zaafları ortadan kaldırmıyor. Galatasaray hala defanstan top çıkarmakta zorluk çekiyor. Karabük karşısında bile, 2-0'a kadar Galatasaray'ın çok zayıf bir takım karşısında bile savunmadan top çıkarmakta zorlandığı anlara baktığın zaman, Galatasaray'ın medyamızın övdüğü kadar üstün bir takım olmadığını, ama gol pozisyonu bulduğunda değerlendirmek konusunda iyi bir takım olduğunu söylemek mümkün. Bu maç 10-0 da, 12-0 da bitebilirdi. 'Galatasaray'dan rica mı ettiler de atmadılar' diyorlar, olabilir. Rica edilmeden de 'Karşı tarafın onuruyla oynamayın, zaten adamlar sıkıntıda' demiş olabilirler. Fatih Terim devre arasında oyuncularına 'Arkadaşlar kendinizi çok da yormayın, sakatlık riskine girmeyin, daha çok maç var' demiş de olabilir. Açıkçası ben maçta sıkıldım, ortalıkta bir futbol görmedim. Skoruna rağmen keyifsiz bir maçtı." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının azaldığını belirten Fatih Altaylı "Fenerbahçe potadan kendi kendini çıkardı, şampiyonluğu zora soktu. Eskiden Fenerbahçe tüm maçlarını kazanırsa şampiyon oluyordu, şimdi rakiplerinin puan kaybetmesini beklemek zorunda. Beşiktaş da önüne geçti. Bence Fenerbahçe potadan düştü. Fenerbahçe küme düşse bile kongreyi etkilemez. Fenerbahçe dağılsa bitse ölse, Fenerbahçe diye bir şey kalmasa Aziz Yıldırım'a oy verecek 7 bin kişi var. Kongreye 15 bin kişiden fazlası gelmezse eğer, yani 15 bin civarında oy kullanılmaz ise Aziz Yıldırım bu seçimi kazanır. Yanılabilirim de, ama görünen köy öyle. Ve hiç ummadığın isimlerin Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'a destek vereceğini duyunca ben de şaşırıyorum.

Benim anlamadığım şu; Aziz Yıldırım'a karşı olabilirsin, yanında da olabilirsin. Bunlar değişebilir. Ama değişmesi için bir gerekçe olması lazım. Karşısına öyle biri çıkar ki 'Buna oy vereceğime, buna veririm' dersin. Öyle bir durum da yok. Karşısındaki adam da Ali Koç..." dedi.

Fatih Altaylı, Galatasaray'da eski başkanlar ve ikinci başkanların bir araya geldiği toplantıyla ilgili olarak "O toplantının en önemli verdiği mesaj şu olmalı bence: Bu Galatasaray'da biz ne olursa olsun bir araya geliriz. Galatasaray farklı bir camia. Ali Dürüst, Özhan Canaydın yönetimini temsilen vardı. Ben, Mehmet Cansun yönetimini temsilen vardım. Diğerlerinde de başkanlar vardı. Alp Yalman, Faruk Süren, Dursun Özbek, Ünal Aysal... Dursun Özbek ve Ünal Aysal'la ben defalarca davalık oldum. Ama mesele Galatasaray ise, olumlu yapabileceğimiz katkı var mı diye aynı masaya oturduk. Bu yüksek istişare kurulu, aslında benim Dursun Özbek'e de zamanında önerdiğim, damdan düşmüşlerin bir araya gelebileceği daha önce yaşanmış şeylerin bir daha yaşanmasını engelleyebileceğimiz, tecrübelerimizi aktarabileceğimiz bir platform. Bunu sağolsun Mustafa Cengiz gerçekleştirdi. Bu toplantı sırasında söylediğim bir şey var; ilk toplantının verimli olmasını beklemiyordum. Galatasaray'ın bu sene en önemli maçının 9 Mart'ta UEFA'yla yapılacak toplantı olduğu fikrine katılıyorum. Bugün öğlen başkanla yemek yedik, başkan meselenin olumlu karşılandığını söyledi. Ama şunu da söyleyeyim, bu görüşmeleri yapan herkes 'çok olumlu' der, bu lafları her zaman satın almam. 9 Mart'ta doğru bir hikaye, doğru şekilde anlatılırsa, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin buradaki varlıklarının ne kadar değerli olduğu iyice söylenirse... Sayın başkan oradaki toplantıda sadece Galatasaray'ın değil, Türk sporundaki genel mali yapıdan şikayet ederek Türk kulüplerinin hakkını savunan bir konuşma yapmış." diye konuştu.

Trabzonspor karşılaşması öncesi bordo-mavili taraftarlarla tartışma yaşayan Şenol Güneş'i eleştiren Fatih Altaylı "Sen koskoca Şenol Güneş'sin. Türk futbolunun en önemli adamlarından birisin. Türkiye'ye dünya 3. lüğü kazandırmışsın, Beşiktaş ile 2 kez şampiyon olmuşsun, belki 3. ye olacaksın... Bütün bunlar olurken 3-5 çocuğun 'Sattın Trabzon'u' demesine bu kadar delirecek bir şey yok. Olgunluk ve yaş bunu gerektirir. Şenol Güneş'in Karadenizli damarının kabardığını tahmin ediyorum ama bir eşi dostu akrabası sevdiği güvendiği biri varsa ona 'Hoca ne yapıyorsun sen ya, çocukla çocuk olunur mu?' desin. Sen böyle yapıyorsan oraya Fenerbahçe de adam yollar, Galatasaray da adam yollar, Beşiktaş'taki muhalif de adam yollar, herkes adam yollar seni rezil ederler. Böyle bir şeyin içerisinde koskoca Şenol Güneş olur mu? Sen Şenol Güneş'sin, bu tartışmaya girilir mi..." diyerek sözlerini noktaladı.