FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Terim bu sene çok sıkıntı çekti. Ancak bunları kendi içinde çözdü dışarıya hiç yansıtmadı. Bu sıkıntılara rağmen takımı toparladı. Yeni sezonda yeni yönetim Terim’e bu kez huzurlu bir ortam sağlayabilir mi?

- Terim bu yıl çok sıkıntı çekti ama gıkını çıkarmadı. Terim’in bu sezonki performansı 10 üzerinden 10’dur. Çünkü hem kendi sıkıntıdaydı hem Galatasaray. Ve gıkını çıkarmadı. Terim takımı, Abdurrahim Albayrak ise Sportif A.Ş.’deki sorunları sırtladılar. Bu sıkıntıdan birlikte çıktılar. Terim bu yıl aynı tavrı gösterir mi, bilmiyorum. Bugünkü yönetimle uyumlu bir hali var Terim’in. Yönetim değişikliği nasıl etkiler, bilmek mümkün değil. Özbek kardeşler yeniden Florya’ya girerse Terim ne yapar meçhul. Ozan Korkut ve onun tepesindeki Adnan Öztürk, Terim’le pek uyum sağlayamaz gibi görünüyor. Geçmişten kalan bazı meseleler var. Açık söylüyorum Dursun Özbek yeniden gelirse huzur kalmaz. En başta tribün sırtını döner takıma.

ÖZBEK ALIRSA MEN GELEBİLİR

- G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi’ne doğrudan gidecek ve UEFA’dan da men cezası gelmeyecek. Ancak bazı kısıtlamalar olacak. Sizce seneye Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için neler yapmalı? Bu kadroda ilk oynaması gereken yerler nereleri? Kimler gönderilmeli?

- Kimler kalmalı kimler gitmelinin kararını teknik kadro verecektir ama UEFA’dan sattığın kadar alabilirsin şartı geleceğine göre, burada mesele eldekileri korumak mı olacak yoksa satıp yenilerini almak mı olacak, ona yönetim ile hoca karar verecek. Kadroda takviye lazım mı? Lazım. Avrupa’da oynayacaksak savunma hala sorunlu. En az bir stoper ihtiyaç var. Orta alana da bir takviye gerek. Forvete bir adam lazım. Rodrigues’i ortalıkta dolaşan rakamlara yani 20 küsur milyon Euro’lara satabilirsen epey sorun çözersin aslında. Ama satılmalı mı, satılmamalı mı da ayrı bir soru. Öncelikle oynamayanlardan kurtulmak lazım derim ben olsam. Men cezası gelmeyeceğinden de emin olamıyorum. UEFA’da Özbek dönemine ilişkin çok kötü bir repütasyon var. Seçimden Özbek galip çıkarsa Avrupa’dan men gündeme gelebilir diyorum hala.

BAŞKANLIK SEÇİMİ ÖZBEK VE CENGİZ ARASINDA GEÇER

- Haftaya seçim var. Şu anda dört adaylı bir seçim. Ancak şöyle bir durum var. “Eğer Ozan Korkut çekilmezse Dursun Özbek seçilir” deniliyor. Sizce de öyle mi?

- G.Saray’ın dinamiklerini benim kadar siz de biliyorsunuz. Dediğiniz doğru gibi. Ozan Korkut, Adnan Öztürk’ün emanetçisi olarak çıktı. Öztürk aday olamadığı için Ozan Korkut’u destekliyor. Aslında iyi niyetli bir ekip. Son ana kadar Mustafa Cengiz ile birleşmek için uğraştılar. Fakat karşılıklı yanlış anlamalar oldu. Birleşme gerçekleşmedi. O zaman da kendileri bir ekip olarak çıktı. Bence hata yaptılar. Biraz egolarının kurbanı oldular ve korkum Galatasaray’ı da bu egolara kurban etmeleri. Çünkü Ozan Korkut kongre için çalışıyor. Kazanma şansı yok ama iyi oy alacak. Aldığı her oy da Mustafa Cengiz’den gidecek. Bu da Dursun Özbek’in işine yarayan bir durum ortaya çıkaracak. Özbek’in belirli bir oyu var. Bazıları çıkarlarından ötürü, bazıları ise ahde vefadan ötürü Özbek’le birlikte hareket ediyor ve 1000’in üzerinde bir oyu var Özbek’in. Maksimumu 1200-1300. Mustafa Cengiz bunu geçerdi fakat Ozan Korkut oyları bölecek. Bu da Özbek’in şansını arttırıyor. Ali Fatinoğlu her iki taraftan da oy alacak. Seçim Cengiz ile Özbek arasında geçer. Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu sırasıyla onları takip eder.

KİM GELİRSE GELSİN ALBAYRAK’I ALMALI

- Peki siz seçimi değerlendirir misiniz? Kim kazanmalı, kim kazanır, çekilme olabilir mi, adaylar ve yönetimler içinize siniyor mu?

- Tabii ki sinmiyor. Bütün yönetimlerde iyi arkadaşlar var ama G.Saray’ın çıkarabileceği potansiyelin altında yönetimler oluşturulmuş. Açıkçası Galatasaray ortamından kaçmak istiyorum. En yakın arkadaşlarım farklı listelere dağılmış durumdalar. Hepsi de dönüp bana kızıyor. Kim kazanmalı sorusunun yanıtını en iyi G.Saray Genel Kurulu verecektir. Ben ancak şunu söyleyebilirim. Keşke G.Saray’da başkanlık seçimi üç veya daha fazla adayın katıldığı durumlarda iki turlu olsaydı. Benim bu konudaki tek söyleyeceğim şudur. Dursun Özbek dışında kim kazanırsa kazansın G.Saray kazanacaktır. Ve bir de tavsiyem var. Kim kazanırsa kazansın, Abdurrahim Albayrak’ı Sportif A.Ş.’nin başına koysun. Çünkü Albayrak çok önemli. Ünal Aysal yönetimi kurulurken, ben büyük ısrarlarla Abdurrahim Albayrak’ın da girmesini sağladım. Üstelik de herkes karşıyken. Ne oldu? İki şampiyonluk geldi. Şimdi de kim kazanırsa Albayrak’ı futbolun başına getirsin ve yönetim diğer dev sorunlarla ilgilensin.

200 MİLYON DOLAR SERMAYE LAZIM

- Yeni yönetimi bekleyen acil sorunlar nelerdir? Sizce ilk olarak neye el atılmalı?

Galatasaray’ın çok ciddi bir sermaye sorunu var. Kim gelirse gelsin en az 200 milyon dolar sermaye bulmak zorunda. Bu sermaye girişi öyle veya böyle olmaz ise kimse sorunları kalıcı biçimde çözemez. Hem bu sermaye bulunacak hem de artık hata yapılmayacak. Ben bu yüzden tecrübenin önemine dikkat çekiyorum. Tabii tecrübe derken Özbek gibi kötü bir tecrübe değil.

3 TEMMUZ’DA KOÇ, CAMİAYI SIRTLAMIŞTI

- F.Bahçe’de kongre rüzgarları sert esmeye başladı. Sizce bu devam eder mi?

- Gereğinden daha sert esiyor. Türkiye’deki siyaset kadar sert. Anlamak mümkün değil bu durumu. Sonuçta aynı kulübün iki başkan adayı. Ben Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a haksızlık yaptığını düşünüyorum. “3 Temmuz sürecinde beni yalnız bıraktın” diyor. Ayıp. O günleri hatırlayın. Ali Koç camiayı sırtlamıştı. Sırtında koca bir holdingin sorumluluğu, büyük bir ailenin adı varken, nefer gibi mücadele etti o zaman. Aziz bey ayıp etmesin. Hak yemesin. Ali Koç’un Aziz Yıldırım’ın yönetimine girmesi bile büyük lütuftu Aziz Yıldırım’a. Doğrudan başkan adayı olabilirdi halbuki. Ortada maddi çıkar olmayan, siyasi çıkar olmayan bir fahri görev için bu kadar sertleşmeyi ben anlamakta zorlanıyorum. Sonuçta Ali Koç saygın bir iş adamı. Hani bir mafya babası, bir cemaat lideri falan olur da kulübü ona kaptırmak istemezsin anlarım. Hayır. Türkiye’nin en büyük holdinginin büyük ortaklarından biri. yöneticisi. Aday olmak için Aziz Yıldırım’dan icazet mi alacak? Daha neler! Şimdi Aziz Bey siyasetin gücünü de arkasına almış havası vererek başkanlığını sürdürmek istiyor. Kazanırsa elbette sürdürsün ama bu kadar hakaretleşme, bu kadar sertleşme niye? Üstelik Ali Koç sertleşmeyi bırakmışken, Aziz Yıldırım yeniden başlatıyor. Anneannemin bir lafı vardı: “Arlı arından utanır, arsız da benden korkuyorlar zannedermiş” diye. Ama bazen sonunda arlı olan da zıvadan çıkabilir.

ALİ KOÇ İÇİN KIRMIZI HALI SERİLMELİ

- İki adayın son konuşmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hangisi sakin, sinirleri alınmış ve etkili olabiliyor?

- Bu konuya fazla da girmek istemiyorum. Koskoca Fenerbahçe camiası. Ne benim aklıma ihtiyaçları var ne de benim söyleyeceğimi dinleyecek halleri. Fenerbahçe için hayırlısı ne ise o olsun. Fenerbhaçe kongre üyesi kuzenlerim var. Yöneticilik de yapmış kişiler. Onlar da çok üzülüyor bu duruma. Ben şunu söyleyeyim de konu kapansın: Normalde Ali Koç’a kırmızı halı sermeleri lazım başkan olsun diye.

KOCAMAN’IN BULUŞU AYKUTBOL!

- Akhisar finali kaybedildi. Okan Buruk hocalık konusunda Aykut hocaya neredeyse ders verdi. Aykut hocanın ileriye gitme yerine her geçen yıl geriye gittiği düşünülüyor. Siz ne söyleyeceksiniz? Tabii Akhisar için de ne düşünüyorsunuz?

- Akhisar lige geldiği yıl geri gider denilen bir takımdan, Köfteci Ramiz sponsorluğunda yıllardır ligde kaldı hatta şimdi bir Teleset Mobilya’yı aldı yanına. Bu yıl korkulu rüya gördü fakat kupa şampiyonu oldu. Üstelik de her yıl çok iyi oyuncular buldu ve her yıl bu oyuncuları kaybetti. Çok iyi bir takım. Okan da Aykut Kocaman’dan daha iyi bir hoca olmalı ki, daha zayıf bir takımla 3’te 3 yaptı Fenerbahçe karşısında

- Örneğin Alper Potuk. Final öncesi son maçta Aykut hoca kendisi dahi Alper’e dayanamamış onu oyundan almıştı. Ancak final maçında yine sahaya ilk on birde sürdü. Bu nasıl açıklanabilir?

- Vallahi Aykut Kocaman’ın yaptıklarında ne mantık arayacaksın, ne de başka bir şey. Bir bizim bildiğimiz futbol var, bir de Aykut Kocaman’ın buluşu olan “Aykutbol!” Ben futboldan anlarım ama Aykutbol’dan anlamıyorum.

FUTBOLDA MUCİZE OLUR

- Bu galibiyet ile F.Bahçe umudunu kaybetmedi. Averajı eşitledi. Bir mucize olabilir mi?

Fenerbahçe’ye 6 gol lazımdı 7 attı. Şimdi bir sual sormak isterim: Galatasaray yıllar önce Ankaragücü’ne 8 lazımken 8 attığı için şike ile suçlandı. Peki Karabük maçı için aynı suçlamayı Fenerbahçe’ye yapabilir miyiz? Hayır ve asla. Şimdi birisi diyecektir ki: “İyi ama Karabük’e G.Saray da 7 attı.” O zaman da Beşiktaş da Ankaragücü’ne 6 atmıştı. Demek ki bunlar olabiliyor futbolda. Mucize olabilir mi? Futbolda olur. Galatasaray, Fenerbahçe’nin Denizli’de mucize gibi puan kaybıyla şampiyon oldu. Milli Takım mucizeden de öte skorlarla Avrupa Şampiyonasına gitti. Olur elbette ama zor.

- Fenerbahçe uzun zaman sonra ilk kez çift forvetle çıktı. Siz de şaşırdınız mı?

- Aykut Kocaman’ın yaptığı hiçbir şey beni şaşırtmıyor.

SON DÜDÜĞE KADAR BİTMEZ

- G.Saray’da bahar havası var. Bayraklar yeniden çıktı. Ama muhtemelen siz hala “Göztepe maçını bekleyin” diyeceksiniz. G.Saray tarihinde buralardan şampiyonluk vermemiş siz böyle bir ihtimali düşünüyor musunuz?

“Bahar havası var” diyorsunuz ama ben İstanbul’da Mayıs’ın 4’ünde kar yağdığını görmüş adamım. Nisanda yolların kapandığını hatırlarsınız siz de. Hatta Fenerbahçe ile basketbolda play-off finalleri oynuyorduk, basketbolcuları velredne jeeplerle toplamıştık. Yani bahar havası bazen aniden bozar ayazda kalırsın. Doğru söylüyorsunuz, Galatasaray buradan tarihinde şampiyonluk vermemiş ama her şeyin bir ilki olduğunu da ben biliyorum. Buradan şampiyonluğu kaptırırsak nesiller boyu anlatılacak bir geyik malzemesi oluruz emin olun. Ben yaşım gereği yemeden şükretmemeyi öğrendim. Son düdük çalmadan hiç bir şey bitmez. Biz böyle şampiyonluklar kazandık. Başkaları niye kazanamasın der, tedbirli olurum.

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BEŞİKTAŞ GERGİNLİĞE ALIŞKIN DEĞİL

- Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları anketlerde bu sene şampiyonluğun neden kaçtığını tartışıyorlar.

Birinci derece de yine medya ve ikinci sırada TFF var. Siz neler söyleyeceksiniz? Benim sıralamam farklı olur. Ben ilk sıraya Fikret Orman’ı koyarım, ikinci sıraya ise Şampiyonlar Ligi’ni. Fikret Orman Beşiktaş’ı rekabetin üst katmanına, yani Galatasaray- Fenerbahçe rekabeti seviyesine taşımak için gerginlik yarattı ama Beşiktaş bu gerginliklere alışkın bir camia değil. Takım olarak da değil. Bu takımı biraz zorladı. Oyuncu satışları da etken oldu. Şampiyonlar Ligi’ne konsantre olmak da lige olan yaklaşımı zayıflattı. Başkan ile teknik heyet arasındaki gerilim de tırmandı bu arada. Sonuçta şampiyonluktan uzaklaşıldı. Yine 3 yılda iki şampiyonluk ve Avrupa’da kat edilen yok başarılıdır. Federasyon’un bu işte çok etkisi yok. Kupa maçındaki rezalet kararın şampiyonlukla bir bağlantısı da olamaz.

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GENÇLERBİRLİĞİ’NİN DÜŞMESİ KÖTÜ OLDU

- İlhan Cavcav sezonunda Gençlerbirliği küme düştü. Biraz üzücü durum ama oğlu Murat Cavcav kulübü batırdı. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz?

- Başkanın adının verildiği sezonda Gençlerbirliği’nin küme düşmesi kötü oldu ama rahmetlinin bu durumda çok payı var. İlhan Abi rahmetli, bir kulüp nasıl yönetilir dersi verdi yıllarca sonra da bir kulüp nasıl yönetilmemeli dersine geçti. O dersin yarısında da gitti.