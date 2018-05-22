FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- G.Saray sezonu şampiyonlukla bitirdi. Önce hayırlı olsun diyelim ve seçime geçelim... Siz eski 2. başkan olarak cumartesi günü kimin başkan seçilmesini istersiniz?

- Dursun Özbek’in olmamasını isterim. Oyumu kime vereceğimi soruyorsanız benim tercihim Mustafa Cengiz. 4 aylık başkanlığı süresince bir hata yapmadı. Kaynak yarattı. Şampiyonluğu getiren yönetimin başkanı oldu ki, apar topar girdiği ve zayıf bir yönetimle. Tabii Abdurrahim Albayrak faktörü çok önemliydi ve Albayrak yola Mustafa Cengiz ile devam ediyor. Ben de bu nedenle Mustafa Cengiz’e oy vereceğim. Yönetiminde de iyi isimler var bu sefer.

- Mustafa Cengiz sizin beklentilerinizi karşıladı mı?

- Beklentimin üzerinde bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Biraz daha ekip çalışması yapar ve Galatasaray dinamiklerini daha iyi değerlendirirse daha da başarılı olabilir. Kısa sürede bunu çok iyi yapamadı. Belki de kaçmaktan kovalamaya vakit bulamadı ama döneminde bir sorun yaşamadık. Seçilirse bu dönemde daha verimli ve Galatasaraylılar’la daha fazla teşriki mesaide bulanarak bir yönetim sergileyeceğini umuyorum.

TEMKİNLİYDİM VE HAKLI OLDUĞUMU GÖRDÜK

- G.Saray’ın şampiyonluğu konusunda son ana kadar hep temkinli gittiniz. Zaman zaman zor dediniz. Bu gelgitleri neden yaşadınız?

- Temkinli gittim ve ne kadar haklı olduğumu da son dakikaya kadar gördük. Siz de biliyorsunuz ki, bu sezon dedikodunun bol olduğu bir sezondu. Fenerbahçe’deki başkanlık yarışı nedeniyle bazı dedikodular vardı ligle ilgili. Keza Başakşehir için benzer dedikodular yapıldı. Ve Galatasaray’ın deplasman fobisi de ortadayken son ana kadar temkinli konuştum. Göztepe maçı hiç de kolay geçmediği gibi Fenerbahçe de averajını düzelterek gelmişti. O golü atamasak bir son dakika kazasıyla neler olurdu tahmin edersiniz.

ÖZBEK KALSAYDI ŞAMPİYON OLAMAZDIK

- Bu şampiyonluk tamamen Terim’e mi yazar? Sizce Tudor’un hiç rolü yok mu? Örnek olarak Tudor takımı 10 puan geriden de verebilirdi?

- Tabii var ama Tudor’la şampiyon olamazdık. İlk yarıyı hatırlayın. Başakşehir’den fark yedik, Trabzonspor’a yenildik, Beşiktaş’a yenildik. Üç büyük maçta 9 puan kayıp. İkinci yarıda da bu takımlardan birine yenilsek lig bambaşka bir sıralamayla biterdi. Ama Galatasaray ikinci yarıda bu üç maçı da kazandı. Fark burada. Ama mesele sadece Tudor’un gitmesi değil. Özbek yönetimi kalsaydı yine şampiyon olamazdık. Özbek gittikten sonra takımın, oyuncuların yüzündeki ifade değişti. Florya’ya gitseydiniz değişen havayı görürdünüz. Şu anda futbolcuların en büyük korkusu Özbek’in geri gelmesi... Bunu kesinlikle söyleyebilirim.

KULÜBE YETERSİZ DENİYORDU AMA...

- Yeni transfer edilen yabancı oyuncular takımı sırtladı. Biraz da G.Saray’ın transfer şansı olmadı mı? Hepsi iyi karakter çıktı.

- Buna yüzde yüz katıldığımı söyleyemem ama doğruluk payı var. Ancak Linnes’in, Donk’un Terim’le beraber yaşadığı değişimi de göz ardı etmeyin. Tudor döneminde “Kulübe yetersiz” diyordu herkes, Terim’le beraber kulübeden de çok büyük katkı geldi.

TARAFTAR DA BENİM GİBİ OLUP BİTENİ GÖRÜYORDU

- Bu sezon büyük etki yapan taraftar için ne söyleyeceksiniz? “Hoca” dediler hoca değişti. “Başkan” dediler “başkan” değişti. Kulübü resmen yönettiler. Bu enteresan bir sürüm değil mi?

- Hakkımı yemeyin. Bunları taraftardan önce söyleyen kişi sizin yazarınız yani benim. Tudor’dan hoca olmayacağını, herkesin alkışladığı günlerde ben söyledim. Dursun Özbek’e karşı bayrak açtım. Taraftar da benim gibi olan biteni görüyordu o da ayrı. Ama asıl Galatasaray Genel Kurulu’nun aklıselim insanları, özellikle de gençleri duruma el koydu demek daha doğru olur.

İKİ UÇTAKİ İKİ ADAM FARK YARATTI

- Galatasaray’da tüm sezonun geneline baktığınızda 10 puanı hangi futbolcuya verirsiniz?

- Böyle bir şey haksızlık olur. Herkes büyük katkı yaptı. Mariano’nun yaptıkları, Tolga Ciğerci’nin katkıları, Linnes’in beklenmedik anlarda devreye girmesi, Maicon’un golleri, Sinan Gümüş’ün hayati dokunuşları hep önemliydi. Yani Galatasaray takım olarak şampiyon oldu. Ama iki uçtaki iki adam fark yarattı. Biri Muslera, biri Gomis.

BAFETİMBİ GOMİS ZEKİ, ÇEVİK VE AHLAKLI

- Gomis için mutlaka söyleyecek sözleriniz vardır?

- Şahane bir karakter. Hem hırslı, hem iyi insan, hem sportmen, hem golcü, hem efendi bir kişilik. Zeki, çevik ve ahlaklı.

- Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için neler yapmalı?

- UEFA’dan gelecek yaptırımlara bağlı olarak üç transfer gerekiyor diye düşünüyorum. Oynamayanlar gönderilmeli. Oradan kalacak bütçe ile en az iki oyuncu almak şart. Nagatamo’nun bir şekilde kalması lazım, o da ayrı.

BİRİ ELMA DİĞERİ MUZ

- Fatih Terim demişken, taraftar size kızgın ‘Terim’in adı statlardan silinsin’ dediniz diye. Üstüne geçen hafta ‘Terim’e 10 üzerinden 10’ dediniz. Taraftarın kafası karıştı.

- Taraftarın kafası karışmaz. 40 IQ’lu insanların kafası karışır. Ben Terim’in Galatasaray’daki performansına “10” dedim. Diğer eleştirim ise Milli Takım’dan tazminat talebine ilişkin... Biri elma diğeri ise armut da değil, muz!

DURSUN ÖZBEK GELİRSE BUNUN SORUMLUSU OZAN KORKUT OLACAKTIR

- Ozan Korkut ve ekibi için neler söyleyeceksiniz?

- Ozan Korkut başarılı bir genç kardeşimiz. Eski bir sporcumuz. İyi eğitimli iyi bir profesyonel yönetici. Hakkında bazı iddialar ortaya atılarak yıpratılmak isteniyor. Geçmişte birlikte çalıştığı Ergun Gürsoy’la ilgili. Bunlar gerçek değil. Ancak büyük bir hata içinde. Öncelikle Adnan Öztürk’ün “Kukla başkanı” sıfatını hak etmeyen birisi. Adnan kendi başkan olmuyor ve “Yerime Ozan olacak. Ben onu destekleyeceğim” diyor. Bu yakışıksız bir şey... Ozan Korkut’a da haksızlık. Benim o ekipte gördüğüm büyük yanlış şu. Tepkisel bir yönetim. Kimi Dursun Özbek’e kimi Mustafa Cengiz’e kızarak aday olan bir ekip. Peki, yarın seçilseler, Galatasaray’ı yönetecek kapasite var mı? Meçhul. Hepsi bir yönetimde yer alabilecek değerli isimler ama ekip olarak zayıflar. Ve en vahimi, oyları bölerek Dursun Özbek’in seçilmesine neden olmalarından korkuyorum. Ozan Korkut’un bir diğer hatası da tavırsız konuşmaları. Anlattıklarına bakınca “Peki, o zaman sen niye aday oldun” diye sormak geliyor içimden. Ama şunu söyleyeyim son olarak. Eğer Galatasaray yeniden dursun Özbek felaketi ile karşı karşıya kalırsa bunun sorumlusu Ozan Korkut olacaktır. Oyları bölerek Özbek’e yol verir ve Galatasaray hafızası da bunu bir kenara yazar.

ÖZBEK SEÇİLİRSE UEFA İLE İŞLER DEĞİŞEBİLİR

- Herkes Özbek’in kazanma ihtimalinden söz ediyor. Böyle bir şey olabilir mi?

- Özbek’in belirli bir oyu var. Çok değil ama karşı tarafında oylar bölünürse kazanabilir. Üstelik de çok açık bir medya desteği var. Federasyon Başkanı Demirören’in medyası Özbek’i destekliyor. Biliyoruz. Keza Serdar Güzelaydın vasıtasıyla bazı gazetecilere çeşitli biçimlerde para aktarılıyor. Onlar da Özbek’i destekliyorlar. Galatasaraylılar şunu görmeli. Rıdvan Dilmen, Dursun Özbek’i destekliyorsa, “Şampiyonluk onun eseri” diyebiliyorsa bu kişi, oradan mesajı alsın Galatasaraylılar. Daha ne diyeyim. Şunu da ekleyeyim. Dursun Özbek seçilirse UEFA ile işler değişebilir. Dediğim gibi futbolcularda bile “Özbek geri gelirse” korkusu var.

‘GEÇEN SEÇİM KONUŞTUN SEÇİMİ KAYBETTİRDİN’ DEMİŞLER

- Galatasaray Divan Başkanı tüm adayları açık tartışmaya davet etti. Ne dersiniz?

- Eşref Hamamcıoğlu çok iyi bir gelenek başlatmış olabilir. Eşref bu çağrıyı yaptığında Özbek başta reddetmişti. Sonra kabul etti mi bilmiyorum. Çünkü kurmayları Özbek’e “Sakın konuşma. Geçen seçim konuştun seçimi kaybettirdin. Sen konuşunca batıyoruz” dediler. Bu yüzden konuşmuyor. Ama bu tartışmaya katılır mı bilmiyorum.

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AYKUT DA AZİZ BEY GİBİ NEGATİF ENERJİ YAYIYOR

- Aykut Kocaman’ın çok başarılı bir sezon geçirdiği iddia ediliyor. Oysa kulüp ikinciliğe alıştırıldı. Sizin görüşünüz nedir?

- Lig ikinciliği başarısızlık değil. Galatasaray bir atacağına bir yese Fenerbahçe şampiyondu. Ama mesele o değil. Aykut da Aziz Bey gibi negatif enerji yayıyor. Takıma, Fenerbahçe’nin genetiğine aykırı bir oyun oynatıyor. Acayip acayip laflar ediyor. Tabii kulübü ikinciliğe alıştıran, Fenerbahçe’yi sürekli ‘looser’ hale getiren Aykut Kocaman değil, Aziz Yıldırım. Ayrıca takımın başına Aykut Kocaman’ı layık gören de Aziz Bey.

İBRE ALİ KOÇ’TAN YANA DÖNMÜŞ

- 2 Haziranda Fenerbahçe’de de seçim var. Aziz Yıldırım’ın üç kupa ile seçime gitme planları güme gitti. Bu seçimi etkiler mi?

- EuroLeague’i kaybetmelerine ben de çok üzüldüm açık. Onu hak ediyorlardı. Fenerbahçe’nin iç işlerini bilmem. Ama sizlerden öğrendiğim kadarıyla ibre Ali Koç’tan yana dönmüş. Ben sporda şunu bilirim. Başarı pozitif duygularla gelir. Negatif elektrik yayıyorsanız, mutsuzsanız ve etrafınızı da mutsuz ediyorsanız sporda başarı çok zordur. Aziz Bey negatif elektrik yayıyor. Bunun sonucunda da 10. Galatasaray şampiyonluğunu gördü. İki yıldızlı Fenerbahçe başkanı oldu ama yıldızları takan rakip camia.

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KEYİFLİ BİR LİG OLDU

- Bu sezonun genel bir değerlendirmesini yapar mısınız? Beklediğiniz heyecanı bulabildiniz mi?

- Son dakikaya kadar şampiyonun belli olmadığı bir lig son 10 yıldır falan görmemiştik. Yine fotofinişle bitti. Sürpriz sonuçlar oldu. Herkes birbirini yendi. Keyifli bir lig oldu. Tuttuğum takım şampiyon olunca daha da keyifli hale geldi benim için.

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EMRE AKBABA, TREZEGUET VE OKAY İYİYDİ

- Size göre bu sezonun en başarılı on biri nasıl olmalı

- Ben bunlardan anlamam. Bana göre şampiyon olan 11 en iyi on birdir. Göze çarpan iyi oyuncular oldu mu? Oldu. Emre Akbaba birincisi galiba. Trezeguet keza çok iyiydi. Okay yokuşlu iyiydi.