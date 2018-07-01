Korelinin en küçük SUV’u bir tasarım harikası

Belki sürekli söylediğim için kızacaksınız ama Hyundai son yıllarda en fazla aşama kaydeden ve bu başarısını satış adetlerine de yansıtan otomobil üreticisi gibi geliyor bana.

Güney Kore’nin bu lider markasının, otomobil üretim serüvenine Türkiye ile aynı anda başladığına, Anadol’un Hyundai’den bir yıl önce yollara çıktığına inanmak zor. Biz bu serüveni, yabancı markaların üretim üssü haline dönüşerek noktalarken, Hyundai bugün dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden biri haline gelmişse biraz düşünmemiz gerekiyor herhalde.

Açıkçası her Hyundai denediğimde, ülkemizin otomotiv endüstrisi adına biraz üzüntü, biraz haset, biraz gıpta duyguları hâkim oluyor bana. Bu hafta da sizlere Hyundai’nin yeni küçük SUV’u ya da sektör tanımlamasıyla B-SUV’u Kona’yı anlatmaya çalışacağım. Kona, Hyundai’nin farklı modellerle var olduğu SUV segmentinde, daha önce ihmal ettiği küçük SUV segmentindeki ilk otomobili. Biraz Nissan Juke, biraz Toyota CHR, biraz da Seat Arona’nın alternatifi.

Dizayn olaraksa yukarıda saydığım ilk iki Uzakdoğulu kadar iddialı. Kona, ilk bakışta çok keyifli, çok genç bir otomobil izlenimi veriyor. Ön dizaynın Citroen Cactus’ü fazlasıyla anımsattığını siz de muhtemelen hemen fark etmişsinizdir. Cactus’ün biraz modermize edilmiş hali gibi.

Ancak şurası bir greçek ki, Kona’nın tasarımı şa-ha-ne... Önden, yandan, arkadan nereden bakarsanız bakın özenli bir anlayışın ürünü olduğu ve segmentindeki genç kullanıcıyı cezbedeceği açık.

ÖN KOLTUKLAR RAHAT ARKADAKİ GENİŞLİK AZ

İçine girdiğiniz zaman da kendinizi iyi hissetmeye devam ediyorsunuz. Ön koltuklar rahat ve bacak mesafeleri iyi. Arka koltuklarda ise bacak mesafeleri dar. Fakat tavan yüksekliği oldukça yeterli. Arkada oturan yolcular Nissan Juke veya Toyota CHR’de olduğu gibi klostrofobi hissine kapılmıyorlar. Kona’nın bagajı da rakiplerinden daha büyük gibi.

HYUNDAI’NİN EN İYİ YOL TUTANI OLMUŞ

Kona’nın sürüşü de hayli keyifli. Çok çabuk hızlanıyor, ara hızlanmalar iyi. Son sürat 200 kms’nin üzerinde. Viraj kabiliyeti oldukça yüksek. Hatta en iyi yol tutan Hyundai diyebilirim. Frenler de aynı oranda başarılı. Tüketim ise 100 km’de 9 litreye yaklaştı. Sanki biraz daha az olsa iyi olurdu ama 4 çeker bir otomobil için çok da fazla değil.

Açık söylemek gerekirse kusur bulamadığım bir otomobil oldu Kona. Fiyat konsunda da çok uçuk değil. 1 litre motorlu olanı 104 bin TL’den başlıyor. 1.6 litre motorlu olanı ise 146 bin TL civarında bir etikete sahip. Sunduklarına oranla makul gibi görünen bir fiyat.

İÇİNDEKİ TEK OLUMSUZLUK KULLANILAN FARKLI PLASTİKLER

İç mekânda analog göstergelerin arasına yerleştirilmiş 4.2 inçlik bilgi ekranı ve renkli bir çizgi ile çevrelenmiş dashboard çok güzel görünüyor. Head up display de gayet iyi. Ortada ise büyük bir infotainment ekranı var. 7 inçlik renkli ekran, 1.6 litrelik motoru olan üst modele has. Carplay ve Android Auto sistemleri de bu ekranla eşleştirilebiliyor. Şık direksiyon simidi ve üzerindeki kumandalar da gayet iyi. İçerideki tek tatsızlık çok farklı dokularda plastiklerin kullanılmış olması. 5 değişik plastik türü gözüme çarptı belki de daha fazla. Ama bu plastikler ucuz görünümlü değil Allah’tan.

‘SAHTE’ HAVA GİRİŞLİ SPORCU

Öndeki bolca kullanılmış hava girişleri Kona’yı daha sporcu bir görünüme kavuşturmuş ama sakın yanılmayın, bu hava girişlerinin büyük bölümü “sahte” yani sadece görsellikten ibaret. Zaten kaputun altındaki en büyüğü 1.6 litre olan motorların bu kadar fazla havaya ihtiyacı da yok.

1.6 MOTOR ATAKLIK KATMIŞ

Kona’nın çok beğendiğim bir motoru olduğunu da söylemeliyim. En azından beklediğimin çok ötesinde bir motor. 1.6 litrelik turbo motor 177 beygir güç üretiyor ve 267 nm’lik bir torka sahip. Bu güç ve tork Kona’yı oldukça atak bir otomobil haline getirmiş. Otomobilin 0’dan yüze çıkması sadece 7.9 saniye sürüyor. 7 ileri DCT şanzıman başarılı. Kona’nın keyifli ve konforlu bir süspansiyonu var. Şehir içi kullanıma uygun, bozuk yollarda rahatsızlık vermeyen bir süspansiyon.

GÜVENLİK DONANIMI EKSİKSİZ

Kona’nın kullandığım modelinde her türlü güvenlik sistemi mevcut. Adatif cruise, kör nokta uyarı, ön ve arka çarpışma uyarısı gibi sistemler standart. Geri görüş kamerası da. Tam anlamıyla yok yok. En üst segment bir otomobilde olan ne varsa bunda da mevcut.