BÖYLE ‘SULTAN’A BÖYLE ‘KAPIKULU’

BİR hanım kızımız var.

Medya meraklısı.

Padişahlardan birinin torununun torununun torununun torununun torunu imiş.

Tavşanın suyunun suyu misali.

Memlekette bu tip padişah torununun torununun torununun torunu pek çok isim var, Allah tamamını nazarlardan esirgesin.

Her biri başka âlem.

Bunların pek çoğu padişahlık döneminin, en azından Osmanlı döneminin kapandığına dua etmeli, Allah muhafaza bugün aklı başında bir Osmanlı padişahı olsa başta bunların çoğunu falakaya yatırır, bir kısmını da Yedikule’de boğdururdu, “Bizi rezil ediyorlar” diyerek.

Hanım kızımız da bunlardan biri.

Şahane bir iletişim dâhisi.

Medyada görünmenin bir yolunu hep buluyor.

Türkiye’de başörtülü, Fransız Rivierası’nda bikinili geziyor.

Orada “ilerici”, burada “muhafazakârlığın” bayraktarı.

Dedesinin, dedesinin dedesinin dedesinin dedesi adına ahkâm kesiyor ortalık yerde.

Aile sancağı kendisine intikal edecek kadar önemli olsa, o sancakla dolaşacak sokakta.

Neyse efendim bu hanım kızımız, son olarak İstanbul Bienali kapsamında yapılan bir serginin mekânına takmış kafayı ve burayı hedef göstermiş.

İşaretinden feyiz alan bir başka grup, hemen harekete geçip sergiyi basmış.

Peki kim bu “Çakma Sultan” emriyle sergi basan “ecdat torunları”?

Kimliklerini yazsam tanımazsınız elbet.

Ama “Ayinesi iştir kişinin” diyerek, ben bu “Sultan emriyle sergi basanların” sabıka dosyalarını özetleyeyim.

- Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik.

- Halkı aşağılama.

- Ruhsatsız silah bulundurma.

- Gösteri Kanunu’na muhalefet.

- Tehdit.

- Darp.

- Tecavüz.

- Kasten yaralama.

- Hayvan Hakları Kanunu’na muhalefet.

İşte kendini “Sultan” ilan ederek emir verenin “Kapıkulu” askerleri bunlar.

Yani böyle başa böyle tarak.

Benim tek anlamadığım, adli sicildeki son madde.

Bunlar kendi haklarına da mı muhalifler!

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