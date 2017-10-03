Fatih Altaylı, Türk hakemlerini yorumladı

FATİH ALTAYLI | KÖŞEBAŞI

- Kadıköy’deki derbi sonrası Şenol Güneş’e 1 maçlık ceza verilmesine büyük tepki oluştu. TV’den herkes küfrü gördü. Bundan önce birçok kişi TV’den ağır ceza almıştı. Örneğin Fatih Terim topu yere vurdu, 9 maç yedi. Bu konuda yorumunuz nedir?

Bu konuda Fenerbahçe'nin iddiaları çok ciddi. Federasyondan gözlemcilere telefonlar gelmiş falan diyorlar. Doğru mu değil mi bilmem ama çok ağır iddialar. Dediğiniz gibi TV görüntülerinden çok ağır cezalar verildi geçmişte. Şenol Güneş’e verilen ceza gerçekten komedi. Hakem atmasa anlarım. Onun geçerli mazereti olabilir. Arkasını dönüp sövmüş, hakem üzerine alınmayabilir atmayabilir. Ama ceza meselesi öyle değil. Televizyona bakıp ceza yağdıran federasyon bu kez tınmıyor bile. 1 maçla geçiştiriyor. Bence en az 3, hatta 5 maç olmalıydı. Ama bana sorarsanız Mahmut Uslu’ya verilen 45 gün de az. O da en az 3 ay olmalıydı derim. Geçen seneden beri söylediğim bir şey var. Federasyon başkanı, bir kulüpten 100 milyon dolar alacaklı olamaz. Şimdi Fenerbahçe yönetimi de aynı şeyi söylemiş. Söyleyeceğinize gidin UEFA’ya FIFA’ya şikayet edin kardeşim. Bakalım onlar ne diyecek buna. ‘Fair-play’, ‘fair play’ diyenler bunu fair bulacak mı?

EYYAMIN AĞABABASI

- Bu karar Fenerbahçe maçından sonra bir gönül alma olabilir mi?

Tabii ki öyle. Eyyamın ağababası. Adalet falan yok. Durumu idare etme, tepkileri minimize etme çabası var. Rezillik.

- Sizce hakemlerin bu karardan sonra psikolojisi nasıl olur? ‘Hoca bize ağır küfür ediyor, bir maç alıyor’ psikolojisi maçlara etki yapar mıı?

Bunu gidin hakemlere sorun. Hakemler adam olsa, kazan kaldırırlar. Hadi üç paralık haysiyetleri var ise “Biz bu hafta maç yönetmiyoruz. Bu rezilliği protesto ediyoruz” desinler bakalım, diyemezler. Federasyon da, MHK da bunu bildiği için kafasına göre takılıyor. Meşhur laftır “Türk milleti gariptir her lafı pek kaldırmaz” diye başlayan. Hakemlerimiz de öyle. Küfüre kızıyorlar ama şerefleri ayaklar altına alınıyor, haysiyetlerine tecavüz ediliyor, aldırmıyorlar.

- Karar perşembe verildi, cuma Fenerbahçe oynadı ve hakem isyanı var. Sizce haklılar mı?

Yüzde bir milyon haklılar. Ama merak etmesinler federasyon onu da ödeştirir. Yarın öbür gün Aykut Kocaman da küfür eder, ona da bir maç verirler. Hatta hiç vermezler konu kapanır.

11 KİŞİ TAMAMLAMAK AYDINUS’UN İKRAMI

- Beşiktaş-Trabzon maçının hakemini nasıl buldunuz?

Hakemden önce şunu söylemek isterim. Bu yıl lig çok iyi gidiyor. Her maç bol gollü. Lig sonuncusu bile iyi top oynuyor. Ligin dibindeki takım, zirvesindeki takıma kök söktürüyor. Bunlar iyi işaretler. TFF ve hakemler bu havayı bozmamalı. Evet, Fırat Aydınus çokça hata yaptı. Beşiktaş’ın maçı 11 kişi tamamlaması mucizeden öte bir hakem ikramı. Hakem geçen hafta Beşiktaş’ın uğradığını iddia ettiği haksızlığın altında ezildi ve Beşiktaşlı oyunculara kartlarını gösteremedi.

BEŞİKTAŞ’IN PUAN KAYIPLARI ÇOK NORMAL

- Beşiktaş’ta puan kayıpları devam ediyor. Bu hafta da kendi sahasında Trabzonspor’la berabere kaldı. Beşiktaş’ta bir düşüş mü var?

Daha önce de söylediğim gibi üç yıl üst üste şampiyonluk kolay bir iş değildir. Hele bir de Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde iyi ama yorucu maçlar oynarken, lige hem fizik hem de kafa olarak devam etmek kolay değil. Şahane bir Leipzig maçı oyna, sonra gel kendi sahanda Trabzonspor’la oyna. Bir önceki hafta da Fenerbahçe ile oynamış. Buna can dayanmaz. Kolay iş değil. Üç zor maç arka arkaya. Bu yüzden puan kayıpları çok normal. Şu unutulmamalı, sonuçta Beşiktaş kötü top da oynamıyor puan kaybetse de... Ligin zirvesinde devam ediyor. Bence ortada abartacak bir sorun yok. Ama Beşiktaşlı oyuncular arasında ve kulübede sorun yaşanırsa, o iş başka...

KAVGALAR UZARSA SORUN OLUR

- Caner ile Talisca birbirlerine tekme tokat girmişler diye konuşuluyor...

Genç futbolcuların kavga etmesi normal karşılanabilir zaman zaman ama Beşiktaş’taki kolej takımı havasının bozulduğuna işaret etmeye başlarsa sorun olabilir. Bir kavga ile bir şey demek mümkün değil. Oxfordlu kürekçiler de kavga ediyordur bazen kendi aralarında. Ama bu kavgalar büyür ve uzarsa sorun olur. Ben Şenol Güneş’te bir gerginlik görüyorum. Şenol Hoca rahatlarsa, takımın da stresi azalır.

GALATASARAY’IN ZORLANMASININ NEDENİ LAUBALİLİK

- Galatasaray sahasında Karabük önünde ilk kez bu kadar zorlandı, sebebi neydi?

Az kalsın puan kaybediyordu. Bunun en önemli nedeni laubalilik. Gevşeklik, erken havaya girme. 20 dakikada 2-0 öne geçtikten sonra futbolcular cıvıtmaya başladı. “Nasıl olsa kazandık” havasına girdiler ve saçma şekilde Gomis’e gol attırmak için oyunu bozdular. Ben ekran başında maçın kötüye gittiğini gördüm anında. Çünkü herkes işi gücü bıraktı, gol attırayım diye neredeyse boş kaleye vurmadı, Gomis’i aradı. Kardeşim, manyak mısınız, atın golünüzü. Şampiyonluk mu önemli, Gomis’in gol atması, kral olması mı? Maç 3’e, 5’e gidecekken, Gomis’e gol attırma sevdasından az kalsın elden gidiyordu. Farkında değiller ki, Karabük ligin sonlarında ama iyi top oynayan, fizik gücü yüksek, en hızlı ve en çok top çalan takım. G.Saray’la benzer özellikleri var. Tek fark, kadrosu daha zayıf ama boş değil. Daha önce rakip hocalar G.Saray’a iyi çalışmamışlar demiştim, özellikle de Kasımpaşa için. Karabük ise teknik direktörsüz ama iyi çalışmış. G.Saray nasıl engellenir dersini verdiler diğer takımlara. Tabii fizik güçleri yeter mi yetmez mi o ayrı dava.

MAÇIN İYİLERİ FEGHOULİ-MARİANO

- Galatasaray’da Maicon yeni ikon. Onun için ne yorum yapacaksınız?

Haftaya bir hatalı gol yedirir, yerin dibine sokarsınız. Hemen ikon yaptınız. Türkiye’de bu işler kolay. Evet, iyi oynadı ama ikon mikon değil. 3 milyon Euro verdiğin oyuncu bir şey olacak elbet. Bana sorarsan maçın iyileri Feghouli ve Mariano.

GALATASARAY SONUNDA MUTLU TAKIM OLDU

- Galatasaray puan farkını açıyor...

Hatırlarsanız G.Saray, 10. haftaya lider girerse hem Tudor hem yönetim kredi kazanır. Öncesinde liderlik giderse, tribünler döner demiştim. Görünen o ki, 10. haftaya lider girecekler. Bu da Tudor’un sezonu tamamlamasına, yönetimin de sezon sonuna kadar yuhalanmamasına yol açacaktır. Hele bir de F.Bahçe galibiyeti ve sonrasındaki tünelden lider çıkarlarsa o zaman şahane olur. G.Saray, en sonunda mutlu bir takım görüntüsüne kavuştu. Eskiden bu görüntü sadece Beşiktaş’ta vardı, şimdi G.Saray’da öyle. Bu sahaya da yansıyor haliyle. Ben gidişatı olumlu bulmaya başladım.

FUTBOL YÖNETİMİ KÖTÜ, HAKEMLER DE KÖTÜ

- Galatasaray-Karabükspor maçında da hakem hatası var. Artık sabır kalmadı. Ne olacak bu hakemlerin, MHK’nin hali?

Biz hakemlerin üzerine gittikçe, hakemler daha da kötü olacaklar. Hakemlerin en büyük yanlışı ise maç içinde yaptıkları hatalara takılıp, sonra bunu kendi kafalarına göre ödeştirme çabası. G.Saray aleyhine palavradan bir penaltı çalıyor hakem. Kendi de biliyor olmadığını, aptal mı? Ama daha önce çalmadığı bir penaltı var. Onun yerine bunu çalıyor. Ama bu çok aşağılık bir hareket. Daha penaltıya benzeyeni çalsa telafi için G.Saray’ın zamanı olacak. 80 küsurda çalınca telafisi çok zor. Hadi gelin, açık açık konuşalım. Derbide hakem Beşiktaş’ı yaktı, kırmızılar yanlış diyoruz. İyi de Beşiktaşlılar’a göstermediği kartlar var maçın başında. Onları unutuyor takımlar ve hocaları. Sonra bağırıyorlar. Haksız da değiller. Olanı göster, olmayanı gösterip ödeştirme. Keza bu hafta F.Bahçe maçı. Alper’in kırmızı kartı yüzde bir milyon yanlış. Ama daha önce 11. dakikada başka bir oyuncuya direkt kırmızı göstermesi lazım göstermemiş. O ne olacak! Saldado kırmızı kart görmeli miydi? Görmeliydi. Etti mi, yine iki kırmızı. Futbolumuz kulüp bazında da federasyon bazında da kötü yönetiliyor. Hal böyle olunca hakemler de kötü tabii.

100 KABAHATİN 50’Sİ YÖNETİMDE, 30’U HOCADA, 20’Sİ OYUNCULARDA

- Fenerbahçe iki maç sonra normale döndü ve kaybetti. Bu takımın çıkış yakalaması mümkün mü? Arıza nerede; Aykut hocada mı, futbolcularda mı, yönetimde mi?

F.Bahçe’de sorun her şeyde. Başta yönetimde. Negatif bir yönetim var F.Bahçe’de ve bu takımı da negatif yapıyor. F.Bahçeli futbolcular mutsuz. Yüzlerinden okunuyor. Mutsuz insanlar iyi spor yapamazlar, hiçbir şeyi iyi yapamazlar. Spor bu. Keyif, neşe, eğlence işi. Yönetim asık suratlı, teknik direktör asık suratlı. Futbolcular da haliyle asık suratlı. Taktik teknik meselelerden önce bunu çözmesi lazım F.Bahçe’nin. Kabahat sıralaması yapacaksak 100 kabahatin 50’si yönetimde. 30’u Aykut Kocaman’da, 20’si futbolcularda.