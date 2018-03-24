Fatih Erkoç, 2016’da yakalandığı lenf kanseri tedavisi gördüğü sırada yaşadıklarını anlattığı ‘Avuç İçi Kadar Mutluluk’ adlı kıtabını çıkardı.



Kitabı neden yazdığını HT MAGAZİN’e anlatan sanatçı, ‘Kitabımı yazmamdaki amacım lenfomaya yakalanan bir müzisyenin dilinden, kanser denen o meret hastalıkla yüz yüze olan insanlar varsa, onlara bir nebze moral vermek, onların dertlerine, acılarına tercüman olmaktır. Bu kitapta anlattıklarım benim gerçek duygularımdır. Sahne içi, sahne dışı ve hastalıkla ilgili konulardaki duygularımı dile getirmeye çalıştım. Bu kitap bir kişiye bile ilaç olabilirse, dünyanın en mutlu insanı olacağım. Bu kitabı insanlara ilaç olmak için yazdım. Kemoterapi sürecinde sabahları ekmek yerine bir avuç kırılmış ceviz, haşlanmış yumurta, beyazpeynir, siyah zeytin, domates, köy tereyağı yedim, paça çorbası içtim” dedi.

Fatih Erkoç, hastalık sürecinde kendisine müziğin güç verdiğini söyledi.