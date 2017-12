Fatih Tekke: Bir mücadelenin içerisindeyiz

Tarık Almış Spor Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşuyla başladı. Kondisyon ve taktik ağrılıklı çalışmalar yapan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fatih Tekke antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erzurumspor maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Tekke, hava şartlarının kendilerini zorladıklarını belirterek, "Saha ve zeminden ziyade hava şartları bizi olumsuz etkiledi. Çok iyi bir mücadele sergiledik. Oyunsal olarak ilk yarıda düşündüğümüzü tam olarak yapamadık. Yakaladığımız 3-4 pozisyonu daha doğru paslarla kullanmış olsak oyunun formatı biraz daha değişebilirdi. Kırılganlık gösterecek bir takımla oynadık ama golü bulamayınca rakibimiz de iyi oynadı. Maçın her anında golü bulmak için çaba sarf etti. Bizler de iyi mücadele ettik. Özellikle ikinci yarıda 50-55. dakikalardan sonra oyuncularda bire bir gördüğüm, fiziksel anlamda nefes almada problem yaşadılar. Bize göre zor şartlarda oynadık. Alınan 1 puan bence altın değerindedir. Ligin 7. maçı. Ligin en iyi 6 takımıyla oynadık. Burayı iyi geçtiğimizi düşünüyorum. Tabii bizim için bitmiş değil. Bizim için her maç çok önemli. Hemen bu maçı unutup Altınordu maçına bakmamız gerekiyor. Altınordu da çok genç ve dinamik bir takım. Tecrübeleri biraz az olan futbolculardan kurulu ama eğer onlara müsaade edersek işimiz zorlaşır. Çok zor bir maç bekliyor bizi. 3 puan için oynayacağız. İnşallah, Allah bunu bize nasip eder" dedi.



"YALAN, HİLE VE DOLAMBAÇLIK OLDUĞU ZAMAN BENİ BURADA GÖREMEYECEKSİNİZ"

Tüm Manisa'nın Manisaspor'a birlik ve beraberlik içerisinde destek olması gerektiğini vurgulayan Tekke, "Manisaspor önemli bir camia. Şu an yaşanmış ve yaşanmaya devam eden, sizlerin bilmediği daha da zor sıkıntıların olduğunu söyleyebilirim. Buna rağmen bir mücadele ortaya koyuyoruz. Buna ben inanıyorum oyuncularımı da inandırmaya çalışıyorum. Bu kolay bir şey değil. Bulunduğumuz konum, kapasite açısından yukarı çıkabileceğimiz bir durumda. Dolayısıyla bunu kullanalım. Bu şehre hizmet edelim. Futbol, Manisa şehri için önemlidir. Buna sadece ben ve futbolcularım değil, sizler de inanın. 'Bize yardım edin' demiyoruz, beraber olalım istiyoruz. Bir mücadelenin içerisindeyiz. Ne olursa olsun bunu devam ettirmeye çalışacağız. Yalan, hile ve dolambaçlık olduğu zaman beni burada göremeyeceksiniz" diye konuştu.

