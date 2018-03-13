PFDK kararları açıklandı. Adana Demirspor ile oynanan maçta tribüne gönderilen Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1 maç men cezası aldı. PFDK kararları şöyle:

"ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 07.03.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü FATİH TEKKE'nin, 07.03.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, kadroda bulundurulması zorunlu olan profesyonel takım doktorunun bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."