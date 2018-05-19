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''SÖZ SIRASI SİZDE''

Göztepe karşısında 1 puan yetmesine rağmen beraberlik için değil, kazanmak için sahaya çıkmaları gerektiği yönünde telkinlerde bulunan tecrübeli hoca, dünyanın her yanındaki Galatasaraylı taraftarların kendilerinden şampiyonluk beklediğini vurguladı.