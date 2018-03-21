Ligde bitime 8 hafta kala liderliğini sürdüren G.Saray’da moraller yerinde...

Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Kalan periyotta kendilerini zorlu rakiplerin beklediğini bilen Sarı-Kırmızılılar, birlik ve beraberlik havasının en üst seviyeye ulaşması için kolları sıvadı. F.Bahçe derbisinden 1 gün önce taraftara açılan idmanı TT Stadı’nda yaklaşık 28 bin kişi büyük bir coşkuyla takip etti. Bu atmosferden etkilenen futbolcular, son bölümde galibiyeti kaçırmalarına rağmen Kadıköy’den istediklerini alarak ayrıldı.

ASLAN TEK YÜREK!

Taraftarların itici gücünden yararlanmak isteyen Fatih Terim, şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle yapacakları maçların son idmanını yine açma kararı aldı. İç sahada oynanacak olmasına rağmen Florya’da taraftarı toplayıp sinerji oluşturmayı planlayan İmparator’un, 29. haftada M.Başakşehir ile 31. haftada ağırlayacakları Beşiktaş maçları öncesi bu uygulamayı hayata geçireceği öğrenildi. Terim, bu şekilde takımı ve taraftarı tamamen 21. şampiyonluğa odaklamayı amaçlıyor.

MUSLERA: ''KUPAYI TARAFTARA HEDİYE EDECEĞİZ''

Uruguay Milli Takımı kampında bulunan Muslera, ülkesinde verdiği röportajda şampiyonluk mesajları verdi.

Aslan’ın 1 numarası, “İstanbul muhteşem bir şey. Benzersiz bir atmosferi var. G.Saray’da şampiyonluklarımıza bir yenisini daha eklemek istiyoruz. 7 yılda 4. şampiyonluk benim için çok güzel bir başarı olacak. Tüm takım olarak bu başarıyı taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyorlar’’ ifadelerini kullandı. ‘İtalya’ya dönmek ister misin?’ sorusu da yöneltilen Muslera, “Serie A’da yeniden oynamak güzel olabilir. Ama G.Saray, ne kadarlık teklif gelirse gelsin beni bırakmayı düşünmedi. 2021’e kadar sözleşmem var. Açıkçası artık İtalya’ya dönmek zor” ifadesini kullandı.