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“Yeni yaşımda sağlık olsun, bol iş ve bol para olsun, en son aşk istiyorum” diyen Ürek, Şilan Makal’ın kendisi için evlilik dilediğini öğrendiğinde “O önce kendi evlensin. O varken bana düşmez evlilik. Ben halkımla evliyim” dedi.