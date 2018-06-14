Fatma Girik'ten Talat Bulut ile ilgili bir açıklama daha

“Yasak Elma” dizisinin setinde, set çalışanı Özge Ş.’nin dizinin başrol oyuncularından Talat Bulut tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etmişti. Yaşanan bu olayın ardından usta oyuncu Fatma Girik, “Talat öyle şey yapmaz” açıklamasında bulunmuştu