FC Dallas - Vancouver Whitecaps sahaya çıkıyor

ABD MLS maçında FC Dallas ile Vancouver Whitecaps, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. 16 puanlı FC Dallas 9. sırada bulunuyor, Vancouver Whitecaps 15 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vancouver Whitecaps son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 313 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Dallas kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Vancouver Whitecaps sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

FC Dallas son hafta oynanan Los Angeles Galaxy maçında 5-1 kazandı.

Vancouver Whitecaps, Portland Timbers karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FC Dallas, 11 gol attı ve 5 gol yedi.

Vancouver Whitecaps ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vancouver Whitecaps, 6 gol atarken 15 gol yedi.