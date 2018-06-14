ABD Merkez Bankası ( Fed), haziran toplantısında politika faizini beklendiği üzere 25 baz puan artırarak yüzde 1.75-2 aralığına yükseltti. Fed’in almış olduğu bu karar, bu yılki 25 baz puanlık ikinci faiz artırımı olarak kayıtlara geçti. 2018’de toplam 4 faiz artırımı öngörüldüğü bildirildi. Bankanın karar alma organı olan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yazılı açıklamasında, ülke ekonomisinin sağlam hızda büyümeye devam ettiği ve istihdam alanında da gelişmelerin sürdüğü duyuruldu. Açıklamanın ardından olağan basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin durumunun gayet iyi olduğuna işaret ederek, iş arayanların iş bulduğunu, işsizlik ve enflasyonun ise düşük seviyede seyrettiğini söyledi.

HER YIL 8 TOPLANTI

Gazete Habertürk'ün haberine göre Ocak ayından itibaren ise her para politikası toplantısıyla birlikte basın toplantısının da yapılacağını vurgulayan Powell, “Böylece ekonomik duruma yönelik düşüncelerimizi gecikme yaşanmaksızın sizinle paylaşıp konuya yönelik sorularınızı yanıtlayabileceğiz. Ancak basın toplantı sayısının ikiye katlanması herhangi bir şeyin işareti değil” dedi. 2018 için 4 faiz artışının da doğal bir adım olduğunu kaydeden Fed Başkanı, “Bu açıklamalar aslında para politikaları konusunda normalleşmeye gittiğimizi gösteriyor. Bu nedenle genişlemeci para politikalarından çıkmamız doğal. Faiz artışları adım adım ilerleyecek. Eğer artışlar konusunda gereğinden fazla beklersek daha sonra çok sert artışlar yapmak zorunda kalabiliriz” ifadesini kullandı.