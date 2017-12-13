Fed Başkanı Janet Yellen'in görevinden ayrılmadan önceki son toplantısında açıklanacak faiz projeksiyonları, piyasalar için beklenen faiz artışından daha fazla önem taşıyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dün başlayan ve bugün sona erecek toplantısına ilişkin beklentilerini paylaşan Amerikalı ekonomistler, bankanın politika faizini, güçlü istihdam ve büyüme performansına bağlı olarak 25 baz puan artırmasına garanti gözüyle bakıyor.
FOMC'nin yılın son toplantısında üçüncü kez faiz artışına gitmesini halihazırda fiyatlamış olan piyasalar ise bankanın faiz kararından ziyade gelecek yıla yönelik faiz projeksiyonlarını merakla bekliyor. Faiz artırılacağı konusunda hemfikir olan ekonomistlerin son kez eylül ayında güncellendiğinde 2018'de 25 baz puanlık üç faiz artışı olacağına işaret eden 'noktasal grafik'e yönelik tahminleri birbiriyle örtüşmüyor.
"Faiz projeksiyonu 3'ten 4'e çıkabilir"
Moody's Analytics Direktörü Ryan Sweet, FOMC'nin faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 1.25-1.50 aralığına yükseltmesini beklediğini belirterek, "FOMC toplantısından çıkacak en kritik mesaj, Fed yetkililerinin 2018 için verecekleri sinyal olacak" dedi.
Beyaz Saray ve Cumhuriyetçilerin vergi reformunda önemli ilerleme kaydetmesinin 'noktasal grafik'e yansıyacağını düşünen Sweet, "İş gücü piyasasında süregelen güçlenme ve muhtemel vergi yasası, medyan faiz projeksiyonunun üçten dörde yükselmesi ihtimalini kuvvetlendirdi. Piyasalar ise şu anda gelecek sene için bir ya da iki faiz artışı öngörüyor" değerlendirmesini yaptı.
Sweet, makroekonomik projeksiyonlarda ise 2018-2019 yıllarına ilişkin işsizlik oranı tahminlerinin aşağı, büyüme beklentilerinin ise yukarı revize edileceği öngörüsünde bulundu.
"Noktasal grafik 75 baz puan artışa işaret edecek"
High Frequency Economics'in Başekonomisti Jim O'Sullivan da FOMC'nin faiz oranını muhtemelen iki muhalif oya rağmen artıracağını ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Chicago Fed Başkanı Charles Evans'ın karara karşı çıkacağını öngören O'Sullivan, ilk kez oy kullanacak Randal Quarles'in ise faiz artırılmasını destekleyeceğini dile getirdi.
O'Sullivan, geçen hafta açıklanan çeyreklik emek maliyeti verisinin zayıf gelmesinin sıkılaştırmaya bir süre ara verilmesini savunan üyelerin elini güçlendireceğini belirterek, "Noktasal grafikteki projeksiyonlar 2018 yılında muhtemelen 75 baz puanlık sıkılaştırma yapılacağını gösterecek" dedi.
FOMC karar metnindeki görece şahin tonun korunacağını düşünen O'Sullivan, Fed Başkanı Janet Yellen'in basın konferansında mali politikalara yönelik sorulara net yanıt vermekten kaçınacağını sözlerine ekledi.
"Boş koltuklar projeksiyonları okumayı zorlaştıracak"
ETX Capital'ın Kıdemli Piyasa Analisti Neil Wilson ise piyasa aktörlerinin FOMC'nin ekonomik projeksiyonlarında aradıklarını bulamayabileceklerine işaret etti. Fed'in Yönetim Kurulu'nda 4 üyenin eksik olduğuna dikkati çeken Wilson, "Noktasal grafik ve diğer ekonomik projeksiyonların geçerliliği, Fed'in yönetiminde gelecek yıl kimlerin yer alacağı henüz belli olmadığı için daha az olacak. Bu durum gelecek yıl nasıl bir politika izleneceğine yönelik belirsizliği artırıyor" ifadelerini kullandı.
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