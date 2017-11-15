Fenerbahçe: 3 - TKD Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 1

FENERBAHÇE: 3 - TKD ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: 1
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Recep Karakoç, Caner Çıldır
FENERBAHÇE: İzzet Ünver, Gladyr, Oğulcan Yatgın, Sket, Ferhat Karadeniz, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Burak Hazırol, Oguzhan Karasu, Selçuk Keskin, Quesque)
TKD ENERJİ GÜMÜŞHANE TORUL GENÇLİK: Kaan Atmaca, Emin Yıldıran, Hürol Temel, Mete Güngör, Göktuğ Polat, Ali İçmegiz (Çağatay Durmaz, Ceyhun Ahlat)
SETLER: 25-15, 25-27, 25-18, 25-20
SÜRE: 96 dakika (22, 27, 23, 24)
Ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında sarı-lacivertliler, Bertuğ Öndeş'in sayılarıyla teknik molayı 12-6 önde kapattı. Hücumdaki etkinliğini devam ettiren Fenerbahçe, seti 25-15 üstün tamamladı.
Gümüşhane temsilcisi ikinci sete iyi başladı. File önünde etkili olan konuk ekip, teknik molaya 12-6 önde girdi. Fenerbahçe çekişmeli geçen sete ortak olmasına rağmen, Gümüşhane Torul Gençlik ikinci seti 27-25 kazandı ve skoru eşitledi: 1-1.
Karşılıklı sayılara sahne olan üçüncü sette teknik molaya konuk ekip, 12-11 önde girdi. Fenerbahçe bençten gelen oyuncularının hücumdaki katkılarıyla seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.
Dördüncü sette rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, teknik molaya 12-7 önde giren taraf oldu. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü sürdürdüğü seti 25-20 maçı da 3-1 kazandı.
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